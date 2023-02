Choć wciąż nie opadły emocje po szóstej edycji "Love Island", producenci już zapowiadają kolejny sezon. Na Instagramie formatu poznaliśmy dwoje pierwszych uczestników siódmej odsłony show. Wiemy również, kiedy spodziewać się premiery.

"Love Island". Agnieszka i Wojtek to pierwsi uczestnicy siódmej edycji

Na Instagramie "Love Island" czytamy, że pierwszą bohaterką show jest 21-letnia Agnieszka zajmująca się projektowaniem odzieży. Na filmiku udostępnionym przez produkcję uczestniczka odpowiada również na kilka pytań. Wśród nich, z kim ze sławnych osób wybrałaby się na randkę. 21-latka wytypowała... Justina Biebera.

Imię: Agnieszka. Wiek: 21. Zajmuje się projektowaniem ubrań. Jej wymarzony partner musi mieć błysk w oku - czytamy na instagramowym koncie "Love Island".

Pierwszym przedstawicielem płci męskiej jest Wojtek. 24-latek trenuje boks i chciałby poznać dziewczynę, z którą mógłby stworzyć rodzinę.

Imię: Wojtek. Wiek: 24. Od 17. roku życia trenuje boks. Chciałby poznać rodzinną dziewczynę i się ustatkować - czytamy.

Nowa edycja "Love Island" będzie pierwszą, która wyjdzie spod rządów Edwarda Miszczaka w Polsacie. Przypominamy, że nowy dyrektor przeniósł program z Polsatu do TV4. Miszczak uważa, że to dobra decyzja, która zaowocuje przypływem widzów do sąsiedniej stacji.

Przesunięcie "Love Island" do Czwórki też powinno być dobrym ruchem (...). Ma on (kanał TV4 - red.) ogromne możliwości. "Love Island" powinno nim szarpnąć. To jest dopiero pierwszy krok. Jeśli uda się uzyskać jakiś progres, to powinno dać impuls do rozwoju tej anteny - komentował Miszczak.

"Love Island". Kiedy premiera siódmej edycji?

Program zadebiutuje w telewizyjnej Czwórce już 27 lutego. Do tej pory show było emitowane po godzinie 22.00. Siódmy sezon będzie można oglądać, jak zawsze, od poniedziałku do piątku i w niedziele, ale o nowej, wcześniejszej porze - 21.00. Będziecie oglądać?