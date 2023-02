Renata Kowalczyk zgłosiła się po pomoc do Magdy Gessler w 2010 roku. Restauracja Obrochtówka mieści się w Zakopanem i jest jedną z pierwszych, która przeszła rewolucje. Miejsce z powodzeniem funkcjonuje do dziś. O śmierci kobiety poinformowali na Facebooku zdruzgotani pracownicy karczmy. Ich szefowa zmarła nagle 18 lutego. - Jest nam bardzo ciężko, ale będziemy kontynuować jej spuściznę - podkreślili we wpisie. Fragment odcinka z Renatą Kowalczyk widzowie mogą oglądać do dziś w czołówce programu. W ujęciu, które zostało nakręcone w Obrochtówce, widzimy Magdę Gessler tańczącą z uradowaną właścicielką. Jak się okazuje, kobieta nie jest jedyną uczestniczką show, której nie ma już z nami. Zobaczcie wspomnienia ze zmarłymi już uczestnikami "Kuchennych rewolucji".

"Kuchenne rewolucje". Niektórzy bohaterowie programu nie żyją. Kogo nie ma z nami?

"Kuchenne rewolucje" po raz pierwszy pojawiły się na antenie w 2010 roku i do dziś cieszą się ogromnym powodzeniem. Magda Gessler pomogła już wielu restauracjom w całej Polsce i z typową dla siebie werwą kontynuuje tę misję. W ciągu trzynastu lat trwania programu bardzo wiele się wydarzyło w życiu osób, które wzięły w nim udział. Ostatnio pisaliśmy o przerażającej historii uczestnika, który zabił swoją dziesięcioletnią córkę, a potem siebie.

Kilku osób, którym pomogła Magda Gessler, nie ma już nami. Jednym z takich bohaterów był Mirosław Bem, który wziął udział w programie w 2013 roku. Informacja o jego śmierci obiegła media w 2022 roku. Mężczyzna był właścicielem restauracji Łebska Chata i rewolucja naczelnej polskiej restauratorki okazała się wielkim sukcesem. Magda Gessler umieściła nawet lokal w kulinarnym przewodniku "101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce". Kiedy na temat Łebskiej Chaty zaczęły napływać negatywne opinie, Gessler cofnęła rekomendację, pozwała właściciela lokalu o naruszenie dóbr osobistych i zażądała 100 tys. złotych rekompensaty. Mężczyzna przeprosił Gessler we wpisie na Facebooku. Więcej przeczytacie TUTAJ. Co ciekawe, kilka miesięcy przed śmiercią właściciela media obiegła informacja, że jego restauracja spłonęła.

Marzenna Koniuszy była szefową kuchni w barze "Agata" w Chorzowie. Kobieta zmarła krótko po nagraniach programu i nie doczekała emisji. Przed premiera odcinka Magda Gessler oddała jej hołd, nazywając ją "ptakiem, który był zamknięty w klatce i nie mógł rozwinąć skrzydeł". Pracownica baru nie szczędziła słów krytyki o szefostwie i otwarcie mówiła, że właściciele są obłudni, cyniczni i źli. Mimo udanej rewolucji właściciele nie wywiązywali się ze swoich podstawowych obowiązków i nie wypłacali na czas pensji pracownikom, o czym, jak donosi "Fakt", poinformowała córka kobiety we wpisie na Facebooku.

Dalej nie wypłacili pieniędzy z mojej wrześniowej wypłaty, mamy wypłaty i odprawy. Tata do dziś nie dostał żadnych pieniędzy. 19 dni po szczęśliwym powrocie pani Magdy mama dostała wylewu. Nie mogę się otrząsnąć. Płaczę i będę płakać. Mama by żyła na dzień dzisiejszy - ujawniła córki kobiety Agnieszka Szczepańska.

W czerwcu 2022 roku odszedł właściciel restauracji Ziemniak czy kartofel w Zamościu, 43-letni Piotr. Miejsce przed rewolucją nazywało się Kura domowa i według Magdy Gessler było zaniedbane, wystrój przerażał złowrogimi wizerunkami smoków, a jedzenie wyglądało jak śmieci. Po zmianie lokalu nastał nowy porządek i jak to określiła zadowolona restauratorka "to miejsce będzie cieszyć się popularnością, bo wycisnęli z ziemniaka, tyle ile się dało".

O śmierci mężczyzny poinformowała w czerwcu 2022 roku jego narzeczona w mediach społecznościowych.

Kochany mój. Odszedłeś tak nagle… [*] Msza pożegnalna odbędzie się 15 czerwca o godzinie 15 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu - napisała partnerka właściciela.

Pracownicy wspomnianej już restauracji Obrochtówka pożegnali swoją szefową poruszającym wpisem na Facebooku.

Z przykrością chcemy wam przekazać informację, że nasza kochana szefowa Renata odeszła nagle 18 lutego 2023. Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazję poznać Renatę, wiedział jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była. Obrochtówkę, którą każdy z nas zna, stworzyła właśnie ona. Jest nam bardzo ciężko, ale będziemy kontynuować jej spuściznę. To również dzięki wam to miejsce było jej skarbem. Dziękujemy wam, że jesteście! I mamy nadzieję, że będziecie z nami w tym ciężkim okresie - czytamy we wpisie.

