W finale programu "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro wokalistów, ale do ścisłej rywalizacji dostało się tylko czterech uczestników: James Brierley, Andrzej Raniszewski, Hanna Tabiszewska i Zbigniew Zaranek. Ostatecznie decyzją widzów program wygrał podopieczny Maryli Rodowicz Zbigniew Zaranek. Mężczyzna zdobył tytuł najlepszego głosu czwartej edycji i otrzymał 50 tys. złotych nagrody. Szczęśliwym zwycięzca ma już plan na muzyczne inwestycje. Jak się okazuje, już od dziecka związany był z muzyką. Kim jest Zbigniew Zaranek, zwycięzca czwartej edycji "The Voice Senior"? Sprawdźcie.

"The Voice Senior". Zbigniew Zaranek podczas finału spełnił marzenie z dzieciństwa

Zbigniew Zaranek w finale czwartej edycji programu "The Voice Senior" zaśpiewał m.in. utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Jak się okazuje, już jako mały chłopiec marzył o tym, aby kiedyś pojawić się na scenie i zaśpiewać właśnie tę piosenkę. Jak sam przyznał w wywiadach po finale, dostał najpiękniejszy możliwy prezent na zbliżające się urodziny, które obchodzi 28 lutego. Zaranek podkreślił, że udział w programie był czystą przyjemnością ze względu na wysoki poziom show.

Spełniłem swoje marzenie zaśpiewać utwór Niemena. Jako dziecko słuchałem tego, także to jest wielkie szczęście. Wszystkie numery, które zostały dla mnie przeznaczone, wymagały pracy i jeszcze raz pracy i jakiegoś spięcia. (...) Cieszę się, że wziąłem udział w tym programie. Bardzo profesjonalny program i jest profesjonalnie montowany. Podziwiam producenta, który to wszystko ogarnia. Bardzo komercyjny program, bardzo wysoka półka. Myślę, że jeden z najlepszych w Polsce - wyznał w wywiadzie dla TVP.

Zbigniew Zaranek wychował się w muzykalnej rodzinie. Jako dziecko śpiewał w chórze i uczył się gry na akordeonie. W latach 80. założył zespół metalowy Kreon, a pięć lat później został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Ma też za sobą występy u boku Krzysztofa Cugowskiego i udział w dawnej "Szansie na sukces". Na co dzień mieszka w miejscowości Wągrowiec, gdzie regularnie organizuje festiwal z tekstami Agnieszki Osieckiej. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post zdradził, że wygraną przeznaczy na muzyczny rozwój.

Na pewno mam domowe wydatki. Chcę też zrobić coś z samochodem. Ale generalnie chciałbym to przeznaczyć na działania związane ze sztuką i muzyką. Chciałbym zrobić jakąś piosenkę, może dwie. Robimy w tej chwili utwór pt. "Przeżyjmy to jeszcze raz", z moją muzyką i tekstem Zbyszka Grabowskiego. To fajny numer, ze świetnym utworem. Może za jakiś czas ujrzy światło dzienne i może się uda. Czyli mówiąc w skrócie: na rozwój, dalszy ciąg kariery i na życie - powiedział w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

W rozmowie z serwisem opowiedział też o współpracy z Marylą Rodowicz. O wokalistce wyrażał się w samych superlatywach.

Jest wspaniałą trenerką. Wspaniałym człowiekiem. Przecudowną, wrażliwą kobietą. Co najważniejsze - znalazła do mnie klucz. Jak dotrzeć do mnie, bym przyjął jej rady związane z muzyką, piosenkami, które zaproponowała - dodał w rozmowie z serwisem.

Wygląda na to, że to połączenie uczestnika i mentorki było kluczem do sukcesu.

Jak na zwycięstwo Zbigniewa Zaranka w programie "The Voice Senior" zareagowali widzowie? Widać, że to właśnie ich głosy zadecydowały o sukcesie muzyka.

Niesamowity głos! Wiek nie ma żadnego znaczenia. Talent absolutny.

Mój faworyt, gratuluję!

Gratulacje! Tak trzymaj i powodzenia w dalszych sukcesach - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podobał finałowy występ Zbigniewa Zaranka?

