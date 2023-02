Jarek z "Chłopaków do wzięcia" w filmiku mówi o Gosi. Określił, co ich łączy

"Chłopaki do wzięcia" to jeden z bardziej popularnych programów emitowanych na antenie Polsatu. Widzowie od jedenastu lat zachwycają się perypetiami bohaterów, którzy poszukują upragnionej miłości. Jednym z głównych uczestników "Chłopaków do wzięcia" jest Jarek. Mężczyzna aktywnie prowadzi kanał na YouTube. W nowym materiale odniósł się do relacji z żoną. Ostatnimi czasy spekulowano o kryzysie w związku.

"Chłopaki do wzięcia". Jarek mówi o żonie. Zrobił jej prezent

Jarek z "Chłopaków do wzięcia" w 2020 roku stanął na ślubnym kobiercu i powiedział ukochanej Gosi "tak". Niedawno na facebookowej grupie "Chłopaki do wzięcia - fani programu" pojawiły się niepokojące informacje. Jedna z internautek podała, że związek Jarka i Gosi należy do przeszłości. Mężczyzna miał wyprowadzić się od żony i zamieszkać w Sulęcinie. Jak się okazuje, plotki o domniemanym kryzysie mogą odejść w niepamięć. Z okazji święta zakochanych Jarek na kanale na YouTubie zdradził fanom, jaki prezent wybrał dla żony. Mężczyzna postawił na wyszukane srebrne kolczyki. Dodał, że osobiście je wręczy, a gustowny prezent będzie mógł służyć jej latami.

Z okazji walentynek, ja mojej ukochanej kupiłem takie fajne kolczyki. (...) Coś tam trzeba wręczyć, bo tak na pusto nie ma co - skwitował Jarek na YouTubie.

'Chłopaki do wzięcia'. Jarek zabrał głos w sprawie żony. Dał jej prezent. 'Tak na pusto nie ma co' fot. screen YouTube/arek Mergner chłopaki do wziecia

Gwiazdor programu "Chłopaki do wzięcia" postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i odniósł się również do małżeńskich spekulacji. Zapewnił, że między nim a żoną bardzo dobrze się układa i jest zadowolony z relacji.

Jesteśmy razem. Dobrze jest. Jestem zadowolony i wszystko gra - przyznał Jarek na YouTubie.

'Chłopaki do wzięcia'. Jarek zabrał głos w sprawie żony. Dał jej prezent. 'Tak na pusto nie ma co' fot. screen YouTube/jarek Mergner chłopaki do wziecia

