Widzowie "The Voice Senior" wściekli na Tomasza Szczepanika. "Masakra!"

Przygoda Andrzeja Kubackiego z "The Voice Senior" się zakończyła. Po sobotnich eliminacjach do finału każdy z trenerów musiał odrzucić dwóch podopiecznych. Ku wielkiemu zaskoczeniu widzów Tomasz Szczepanik zadecydował, że jednym z nich będzie Kubacki. Internautów bardzo zdenerwowała ta decyzja. Byli przekonani, że Andrzej miał szansę na wygraną w konkursie.

"The Voice Senior": W finale nie zobaczymy Andrzeja Kubackiego

Eliminacje finałowe wiążą się z wielkimi emocjami na ekranie. Spośród 16 półfinalistów, tylko ośmiu zawalczy o wygraną w programie. Decyzje zostały podjęte na podstawie występów. Andrzej Kubacki wykonał piosenkę "Without You". Jurorzy byli zachwyceni.

Jak pan zaczął, to było takie delikatnie, że mógłby mi pan śpiewać do snu. Końcówką mógłby mnie pan budzić. Pięknie. Bardzo czyściutko. Piękne wykończenie dźwięków - komentowała Maryla Rodowicz.

Komplementów nie szczędził także trener uczestnika.

Jestem z ciebie bardzo dumny. Gratuluję ci, że wszystkie nasze założenia, przede wszystkim pod kątem trzymania oddechu i końcówek, pięknie zaprezentowałeś. Występ był po prostu perfekcyjny - mówił Tomasz Szczepanik.

Widzowie uznali, że po tych słowach Kubacki ma gwarantowane miejsce w finale. Werdykt okazał się jednak inny. Utalentowany uczestnik odpadł z drużyny Szczepanika, razem z Waldemarem Wiśniewskim. Fani od razu okazali niezadowolenie w mediach społecznościowych.

Masakra! Jestem zażenowana tym, że nie przeszedł Andrzej.

Niestety Piotr Szczepanik wybrał najgorzej ze wszystkich trenerów.

Szkoda pana Andrzeja, bo genialnie zaśpiewał.

Moim skromnym zdaniem pan Andrzej był zdecydowanie lepszy.

Tak brzmiały niektóre z komentarzy zamieszczonych na instagramowym profilu programu. Szczepanik próbował wytłumaczyć swoją decyzję. Przyznał, że nie była ona łatwa.

Gdybyście tylko wiedzieli, jak mi serce teraz wali z wrażenia. Zaprzyjaźniliśmy się, jesteście drużyną wybitną, bardzo równą. Wybrałem kryterium, gdzie uczestnik wykonał jak najwięcej rad i wprowadził je w występ - wyjaśnił trener.

Mimo to fanom trudno było pożegnać się z ulubionym uczestnikiem. Mężczyzna podziękował widzom za ogromne wsparcie. Podkreślił swoją wdzięczność za wiele pozytywnych wpisów. Dodał także, że docenia krytykę, która motywowała go do dalszego rozwoju na scenie.

Andrzej Kubacki zachwycił fanów już na poziomie eliminacji. Od finału dzieliła go jedna decyzja. Miejmy nadzieję, że to nie koniec jego kariery muzycznej.

