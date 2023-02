Amanda Holden jest jurorką brytyjskiej edycji programu "Mam talent" od 2007 roku. Kobieta słynie z tego, że zawsze nienagannie wygląda. Ma wyszukaną stylizację i odpowiednio dobrany makijaż. Oprócz tego często chwali i wzrusza się podczas występów uczestników. Publiczność ją wprost uwielbia. Niestety, ostatnio na planie programu zaliczyła drobną wpadkę. Kłopotliwa sytuacja została nagrana.

Wpadka w "Mam talent". Mikrofon wpadł pod sukienkę jurorki

Amanda Holden wchodząc do studia "Mam talent" wyglądała zjawiskowo. Ubrana w różową sukienkę o modnym kroju i uczesana w koński ogon. Jurorka do stylizacji miała przypięty mikroport. Niestety pechowo. W trakcie przemieszczania się mikroport również migrował. Aż nagle znalazł się na jej pośladkach. Amanda Holden zamarła na chwilę, nie chciała, by świat ujrzał jej pupę. Stanęła w bezruchu, po czym postanowiła zażartować z niekomfortowej sytuacji. Jurorka z uśmiechem od uch do ucha złapała za klasyczny mikrofon. Wzięła go w dłonie i zaczęła mówić do zgromadzonej publiczności, żartując z zaistniałej sytuacji.

Dosłownie, mój mikroport zleciał bezpośrednio na moją pupę. Będziecie teraz słyszeć wszystkie rodzaje tych interesujących dźwięków - rozprawiała rozbawiona Holden.

Zgromadzona w studiu "Mam talent" publiczność nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Współpracownicy również nie zdołali się opanować. Cała sytuacja została nagrana i zamieszczona w mediach społecznościowych. Na TikToku nagranie zgromadziło już dwa i pół miliona odsłon. Niestety, nie wiadomo, jak dalej udało się uporać Amandzie Holden z migrującym mikroportem.