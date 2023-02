Wraz z początkiem Nowego Roku Telewizja Polska zdecydowała się wyemitować widzom kolejną zagraniczną telenowelę. Akcja "Akacjowej 38" toczy się w 1899 roku, a fabuła serialu opowiada o losach mieszczańskich rodzin i ich służących. Co scenarzyści szykują w kolejnych odcinkach? Będziecie zaskoczeni.

"Akacjowa 38". Hiszpańska telenowela w TVP. Zastąpiła inny popularny serial

"Akacjowa 38". Co wydarzy się w najnowszych odcinkach?

W ostatnim odcinku Felipe zorganizowała dla panów wieczór pełen rozpusty. Były gry karciane i panie do towarzystwa. W tym celu Victor bez zgody matki udostępnił kawiarnię. Z kolei Cayetana namówiła Ritę, by ta poderwała Pabla i dowiedziała się od niego jak najwięcej cennych informacji o Manueli. Za zdobytą wiedzę, obiecała niemałe wynagrodzenie. W najnowszych odcinkach serialu tempo akcji nie zwolni. Trini będzie się starała za wszelką cenę ochronić Marię Luisę przed Ernesto. Zagrozi nawet, że wyda go żandarmom, mimo że takim zachowaniem może zaszkodzić również sobie. Ponadto okaże się, że Celia wcale nie jest poważnie chora, za to spodziewa się dziecka.

W 28. odcinku "Akacjowej 38" Rita z całych sił będzie usiłowała skokietować Pabla, ale ten nieustannie będzie ją odtrącać. Ernesto będzie uwodzić Marię Luisę, co spotka się z natychmiastową i stanowczą reakcją Trini. Natomiast państwo Castao zdecydują się w końcu na ślub syna z Leonor. 28. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 15 lutego o godzinie 18:45 na antenie TVP 2.

W 29. odcinku serialu Justo powoli będzie odzyskiwać przytomność i trafi pod opiekę Germana. Rodzice Claudia i Leonor ustalą, że ich dzieci zwiążą się związkiem małżeńskim i rozpoczną wspólne życie. Z kolei Manuela nie znajdzie córki. Dziewczyna prawdopodobnie będzie pod tymczasową opieką rodziny Vizcainów. Natomiast Rita przekupi służącą w przytułku, a ta wyjawi jej, że Manuela ma córkę. Informacją natychmiast podzieli się Cayetanie. 29. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 16 lutego o godzinie 18:45 na antenie TVP 2.

Śledzicie losy bohaterów serialu "Akacjowa 38"?