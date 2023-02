Teleturniej "Milionerzy" został stworzony na podstawie formatu z Wielkiej Brytanii. Cieszy się sporą popularnością wśród widzów i doczekał się produkcji w ponad stu państwach. Jakiś czas temu w duńskiej edycji programu pojawił się polski akcent. Uczestniczka usłyszała pytanie o Andrzeja Dudę. Niestety, nie znała odpowiedzi. Nie pomogło nawet koło ratunkowe. Musiała pożegnać się z dalszą częścią gry.

"Milionerzy". Padło pytanie o Andrzeja Dudę. Uczestniczka nie znała odpowiedzi

W duńskiej edycji "Milionerów" pojawiła się młoda pani weterynarz o imieniu Rebbeka. Uczestniczka sprawnie radziła sobie z kolejnymi pytaniami. W pewnym momencie wydawać by się mogło, że wygranie miliona duńskich koron nie będzie stanowiło dla niej najmniejszego problemu. Do czasu, gdy w jednym z pytań pojawił się polski akcent. Rebbeka była już w połowie gry, gdy usłyszała pytanie: "Prezydentem, którego kraju został wybrany Andrzej Duda w 2020 roku?". Kobieta miała do wyboru cztery opcje.

A. Czech

B. Polski

C. Estonii

D. Chorwacji

Uczestniczka chwilę się zastanowiła. Jednak nie znała odpowiedzi na to pytanie. Dlatego zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego.

"Milionerzy". Pani Beata wykorzystała dwa koła koła i nadal nie była pewna

Niestety, w tym przypadku nawet koło ratunkowe nie zdało egzaminu. Rebbeka wybrała telefon do przyjaciela. Prowadzący połączył się z jej ojcem. Mimo starań tata uczestniczki również nie wiedział, prezydentem jakiego kraju jest Andrzej Duda. Zasugerował jedynie, że może chodzić o Czechy. W związku z tym kobieta zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi A. Prowadzący program dość szybko rozwiał wątpliwości i wyjaśnił, że nie jest to poprawna odpowiedź. Młoda kobieta straciła 15 tysięcy duńskich koron i musiała opuścić studio.