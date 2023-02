"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który z roku na rok cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów stacji TVN. Program, który łączy nieznanych sobie kandydatów w małżeństwa, choć budzi wiele kontrowersji, to przyczynia się do powstawania szczęśliwych relacji po zakończeniu poniektórych edycji. Fani wyczekujący kolejnego sezonu show będą musieli jednak obejść się smakiem. Nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest przygotowywany, ale nie zobaczymy go w wiosennej ramówce TVN.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" nie pojawi się we wiosennej ramówce TVN

Dobra wiadomość jest taka, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie znika z anteny TVN na zawsze. Program, choć nie pojawi się w wiosennej ramówce, to zawita ponownie w stacji jesienią 2023 roku. Będzie to dziewiąty sezon show.

"Nastolatki rządzą… kasą" zamiast "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Wiosną "Ślub od pierwszego wejrzenia" zostanie zastąpiony przez nowy program "Nastolatki rządzą… kasą". Show oparte jest na norweskim formacie "Teenage Boss". Widzowie będą świadkami, jak nastolatkowie przejmują władzę nad domowym budżetem. Będą samodzielnie decydować, na co wydadzą pieniądze, a rodzice nie będą mogli zapanować nad finansami.

Gospodarzem "Nastolatki rządzą… kasą" został pedagog oraz nauczyciel Marcin Józefaciuk. Prowadzący przekonuje, że nowy program to nie tylko śledzenie decyzji nastolatków, ale też "mądrze przeprowadzony eksperyment pod okiem specjalistów i psychologów".

