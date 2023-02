W siódmym odcinku piątej edycji "Sanatorium miłości" zarówno widzów, jak i uczestników czekał ogrom emocji. Wszystko za sprawą przebytych metamorfoz, które pozwoliły seniorom przenieść się w czasie do młodych lat. Na podstawie dawnych zdjęć, a przede wszystkim z użyciem peruk i innych akcesoriów, telewizyjni styliści przenieśli kuracjuszy do przeszłości. Efekt ich starań i ciężkiej pracy był powalający nie tylko dla uczestników programu, ale i widzów, którzy niemal natychmiast ruszyli do komentowania w sieci.

Po emisji najnowszego odcinka "Sanatorium miłości" w mediach społecznościowych programu aż zawrzało. Fani z impetem wyruszyli do komentowania. To panie otrzymały najwięcej komplementów. Wśród nich na zdecydowane prowadzenie wysunęła się Joanna Dyrkacz. Seniorka na co dzień dumnie nosiła długie i siwe włosy. Zdaniem wielu fanów nowa blond peruka odjęła jej kilkadziesiąt lat. Odmieniona fryzura i luźna stylizacja bardzo jej pasują.

Ten powrót do przeszłości wywołał różne wspomnienia. A jak wam się podobały metamorfozy naszych pań - napisano na Facebooku.

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Fani nie szczędzili miłych słów.

Wszystkie panie super! Odcinek był bardzo na czasie. Pięknie wspomnienia z młodych lat.

Wszyscy wyglądali świetnie! Fajny odcinek - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Jednak najwięcej komplementów otrzymała Joanna. Wygląda na to, że to właśnie jej metamorfoza skradła serca widzów.

Asia piękna i młoda jak nastolatka!

Asia wyglądała dużo młodziej w tych blond włosach. Powinna takie nosić.

Najlepiej wypadła metamorfoza Asi.

Śledzicie losy bohaterów programu? Premierowy odcinek "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowany już 19 lutego o godzinie 21.20 na antenie TVP 1.