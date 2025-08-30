Powrót na stronę główną
Bystrzak widzi to od razu! Księżniczki Disneya łączy jeden szczegół. Nie mają tej części ciała
Jako dzieci oglądaliśmy bajki Disneya. Nie wszyscy jednak zwrócili uwagę, że księżniczki nie mają jednej części ciała. Wpadka animatorów? Nic z tych rzeczy.
Księżniczki Disneya
Kadr z animacji 'Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków', USA 1937; Kadr z animacji 'Kopciuszek', reż. Hamilton Luske, Wilfred Jackson, USA 1950

W bajce musi być dobry bohater i ktoś z kim on walczy. W tych najlepszych nie brakuje pięknych księżniczek i walecznych książąt. To na takich postaciach wychowywaliśmy się my i oglądają je nasze dzieci. Wszyscy ci bohaterowie są w podobnym wieku, noszą podobne ubrania czy fryzury. Zauważyliście, co jeszcze łączy kobiece postaci z dobrze nam znanych bajek Disneya?

Graficy Disneya zapomnieli o jednym szczególe?

Starsze animacje Disneya z takimi postaciami jak Kopciuszek, Mulan, Śpiąca Królewna, Tiana czy Śnieżka łączy zabawny szczegół. Bohaterki nie mają… paznokci. Dlaczego kobiety w bajkach Disneya zostały pozbawione tak pozornie nieznaczącej części ciała? Czyżby pazury kojarzyły się z upiorną czarownicą? Okazuje się, że wszystkie czarne charaktery nie tylko miewają narysowane paznokcie, lecz także niekiedy dostają precyzyjny manicure. To nie kwestia rozróżnienia dobrych i złych bohaterów. Nie jest to też kwestia zapominalstwa grafika. Ale właśnie z jego pracą się wiąże.

Paznokcie znikają i się pojawiają. O co chodzi z księżniczkami Disneya 

Rysowanie szczegółów postaci było bardzo ciężką i precyzyjną pracą. Animatorzy zauważyli, że odbiorcy nie zwracają uwagi na takie szczegóły jak paznokcie. Postanowili więc ułatwić sobie zadanie i rysować je tylko, gdy są fabularnie potrzebne. I tak czarne charaktery dostają paznokcie, gdy muszą je wykorzystać – na przykład coś otworzyć, rozszarpać, kogoś podrapać. W kolejnej scenie, kiedy są one już im zbędne, graficy ich po prostu nie rysowali. Takie decyzje towarzyszyły pierwszym animacjom. Możemy to zaobserwować na przykład u Śnieżki, która powstała 86 lat temu.

Warto wiedzieć, że w najnowszych animacjach – choćby z popularną w ostatnich latach Elsą – bohaterki mają już i paznokcie, i manicure. Sprawa narysowania takich szczegółów przestała być problematyczna dla produkcji. ZOBACZ TEŻ: Disney nagrał "Śnieżkę" 88 lat temu. W zakończeniu ukrył tajemniczy przekaz? Szok! Wiesław Drzewicz nie znosił roli w "Smerfach". Postać Gargamela przylgnęła do niego na długo ; 

