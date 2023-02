Piotrek "Bodyguard" pojawił się w 22. sezonie "Chłopaków do wzięcia" i od razu zachwycił fanów. Mężczyzna ma zadatki na gwiazdę. Już zdążył się pochwalić domem, w którym wszystko jest z Ameryki. Nie inaczej jest w garderobie mężczyzny. Widać, że styl prosto z teksasu jest mu bliski. Eklektyczny Bodyguard nie zapomniał o polskim akcencie - góralskiej koszuli. Zapraszamy was na krótką wizytę w garderobie Bodyguarda. Nie pożałujecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zdradza, o czym będzie nowe reality show. Wspomniała o Miszczaku

"Znachor". Jerzy Bińczycki zakochał się w o 17 lat młodszej studentce

"Chłopaki do wzięcia". Bodyguard w modzie wybiera ekstrawagancje. "Buty z anakondy, oczywiście marynarka też"

Bodyguard z "Chłopaków do wzięcia" jest bez wątpienia jedną z najbardziej intrygujących postaci serii. Mężczyzna wychował się wśród Romów i to oni rozpalili w nim miłość do złota i ekstrawaganckiego stylu. W odcinku podzielił się imponującą kolekcją złotych zegarków, których ma ponad 40. Najcenniejsze i najdroższe to szwajcarskie modele. Jak sam podkreślił, wszystkie są sprawne.

Miłość do zegarków zaczęła się od maleńkości. Pierwszy dostałem na komunię. Potem zacząłem chodzić do Cyganów. Z Cyganami wychowałem się od maleńkości, bo miałem sąsiadów Cyganów. Dostawałem od nich w prezencie jakieś zegarki za robotę, na imieniny i inne okazje. (...) Lubię zegarki. Wszystkie są oczywiście na chodzie. Codziennie mam inny - opowiedział w odcinku.

Najcenniejszy zegarek z kolekcji, jak większość rzeczy w domu Bodyguarda, przyleciał do niego prosto z USA.

Dostałem od przyjaciela z Florydy. Dokładnie z miasta Orlando. Mam go już z 40 lat. To szwajcarski zegarek z czystego złota oczywiście. Najbardziej go lubię - podkreślił Bodyguard.

'Chłopaki do wzięcia'. Bodyguard i kolekcja złotych zegarków fot. screen polsatgo.pl Chłopaki do wzięcia

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Bodyguard uważa, że drogocenne zegarki to idealny wabik na kobiety. Podkreślił, że panie zawsze zwracają na to uwagę, kiedy jest na mieście. Co ciekawe, w głowie bohatera "Chłopaków do wzięcia" droga od złotych zegarków do kobiet jest zadziwiająco krótka.

Kobiety zawsze zwrócą na to uwagę. Jak gdzieś siedzę w restauracji, jem jakieś lody i podniosę rękę do góry i bransoleta wysunie się spod koszuli, to zawsze zwrócą uwagę, jaka marka. Kobieta jest moim zdaniem jak złoto. Jak dobrze się ubiera, dobrze się utrzymuje, to wygląda jak złoto. Zegarki traktuje się jak kobiety. Kto kocha kobiety, kocha zegarki - wyznał Bodyguard.

Bodyguard z "Chłopaków do wzięcia" ma z pewnością, jak sam podkreśla, ekstrawagancki styl. W jego szafie królują skóry. Oczywiście przywiezione z Ameryki.

Mam dużo rzeczy nietypowych, co w ogóle nikt w Polsce takich rzeczy nie dostanie. Nawet z Ameryki tego nie ściągnie, bo kiedyś można było bez zezwolenia, a teraz trzeba mieć zezwolenie, bo te wszystkie zwierzęta są pod ochroną. Przysłali mi z Ameryki krokodyla, z którego mam kurtkę i kowbojki. Mam też kurtkę z węża, z jaguara, z jaszczurki. Mam kowbojki ze strusia, z węża mam też parę sztuk. Paski mam tak samo z węża. To mnie podnieca - przyznał w odcinku "Chłopaków do wzięcia".

Podczas odcinka Bodyguard dumnie zaprezentował najlepsze ubrania z kolekcji.

Kowbojki z węża, marynarka też, a pasek z Teksasu. To jest zawsze ekstrawagancki ubiór, styl i nie każdy kocha takie rzeczy. Niektórzy zobaczą, to się śmieją. W Koninie na pewno nikt takiej marynarki jak ja nie ma. Może w tamtych latach mieli. Romowie mieli, ale Polacy to wątpię. Moim zdaniem mam styl Roma - podkreślił Bodyguard.

'Chłopaki do wzięcia'. Bodyguard fot. screen polsatgo.pl Chłopaki do wzięcia

W drugim zaprezentowanym przez Bodyguarda zestawieniu dominowała anakonda.

Buty z anakondy, oczywiście marynarka tak samo i pasek - dodał Bodyguard.

'Chłopaki do wzięcia'. Bodyguard fot. screen polsatgo.pl Chłopaki do wzięcia

Bodyguard w odcinku "Chłopaków do wzięcia" zareklamował też swoje usługi masażu erotycznego.

Kobiety dobrze reagują na mój styl, bo wiedzą, że jestem zadbany i umiem się zająć kobietą. Miałem tam jakieś kursy masaży, nieraz masuję kobiety. Oczywiście w moim wieku, bo starszymi się nie zajmuję. Masaż jest erotyczny moim zdaniem, ale mnie to nie podnieca, bo ja to robię od serca, nie "od seksu" - podsumował Bodyguard.

'Chłopaki do wzięcia'. Bodyguard fot. screen polsatgo.pl Chłopaki do wzięcia

Jak wam się podoba nowy bohater 22. sezonu "Chłopaków do wzięcia"?

Carmen Dell'Orefice zachwyciła w nagiej sesji. Ma 91 lat. "Wiek to tylko liczba"

Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". "Bodyguard" urządził się na bogato. Złoto i kolekcja trunków. Ksiądz pozazdrościł koca z Jezusem