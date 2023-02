"Love Never Lies: Polska" to nowy reality show, który od samego początku cieszy się ogromną popularnością. Program dostępny jest na platformie Netflix. Pierwsza edycja została już rozstrzygnięta. Główną nagrodę zdobyli Lilia i Andrzej, którzy nie skłamali ani razu. Inni uczestnicy, zamiast pieniędzy, zyskali jednak rozpoznawalność. Do tego grona zalicza się Wiktoria Mleczek. Świeżo upieczona celebrytka nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio przyznała się do korzystania z medycyny estetycznej.

"Love Never Lies". Wiktoria szczerze o operacjach plastycznych. Zdradziła, co sobie poprawiła

Wiktoria Mleczek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją już ponad 100 tysięcy obserwujących. Uczestniczka "Love Never Lies: Polska" chętnie prezentuje tam zdjęcia fantazyjnych makijaży. Fani byli ciekawi, czy uroda projektantki wnętrz to zasługa natury.

Jakie miałaś zabiegi/operacje? - dopytywała internautka.

Wiktoria postanowiła raz na zawsze uciąć wszelkie spekulacje.

Jedyną ingerencją są zrobione usta (kwas hialuronowy). Żadnych operacji nie miałam. O wszystkich operacjach/zabiegach, które zrobię w przyszłości, będę otwarcie informować. Wiem, jakie to ważne, żeby o tym mówić! - napisała na InstaStories Mleczek.

Jeszcze kilka lat temu Wiktoria prezentowała się zupełnie inaczej. Jej wizerunek nie był tak wyrazisty, jak teraz. Uczestniczka reality show była brunetką, a także zwolenniczką zdecydowanie bardziej subtelnego makijażu i mniej krzykliwych stylizacji.

Myślicie, że już wkrótce Wiktoria podda się kolejnym zabiegom?