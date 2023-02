Po raz pierwszy program przygodowy "Azja Express" został wyemitowany w 2016 roku. Od razu zdobył sympatię widzów i zgromadził wielu fanów. Od tego czasu w telewizji TVN zostały wyemitowane dwa sezony "Azji Express". Trzeci i czwarty był rozgrywany w Ameryce Południowej i otrzymał nazwę "Ameryka Express". W programie biorą udział celebryci z osobami towarzyszącymi. Najczęściej są to członkowie ich rodzin lub przyjaciele. Pary muszą pokonać jak najszybciej trasę, by dotrzeć do celu jako pierwsi. W trakcie podróży zbierają amulety, by na samym końcu zamienić je na wartość wygranej. Ostatnio informowaliśmy o uczestnikach najnowszej edycji. Tym razem powracamy z datą premiery.

"Azja Express". Znamy datę premiery

W wiosennej ramówce stacji TVN pojawi się nowa odsłona programu przygodowego "Azja Express". Tym razem uczestnicy znów zawitają w Azji. Wśród nich pojawią się m.in. Andziaks i Luka, Czesław Mozil z żoną Dorotą, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem a także Kasia i Jędrek Gąsienicowie z programu "Gogglebox. Przed Telewizorem". W roli prowadzącej widzowie znowu będą mogli zobaczyć Darię Ładochę . Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w pierwszy weekend marca. Tym razem format ma się pojawiać na antenie TVN w soboty wieczorem.

W najnowszej edycji programu przygodowego uczestnicy będą musieli przemierzyć tereny trzech państw: Turcji, Gruzji i Uzbekistanu.

Premierowy odcinek piątego sezonu "Azji Express" zostanie wyemitowany w sobotę 4 marca o godzinie 20:00. Odcinek będzie można obejrzeć również na platformie player.pl. Zamierzacie czekać na premierę?