"M jak miłość" to uwielbiany przez widzów serial. Przez ponad 20 lat emisji, doczekał się wielu wątków. Aneta (Ilona Janyst) jest szczęśliwą żoną Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), brata Marcina (Mikołaj Roznerski) i świeżo upieczoną mamą małego Borysa. Widzowie wprost ubóstwiają kolejne małżeńskie perypetie spokojnego i opanowanego Olka z wybuchową i nieprzewidywalną Anetą. Jak się okazało, w 1696. odcinku serialu aktorka miała okazję zagrać u boku "prawdziwego" męża. Paweł Janyst wcielił się w rolę duchownego, który niespodziewanie pojawił się w klinice i okazał się bardzo pomocny.

REKLAMA

Zobacz wideo "M jak miłość". Co wydarzy się w nowych odcinkach serialu. Zobacz zwiastun na jesień 2022

"M jak miłość". Radek wyzna miłość Izie, a Marcin otrzyma anonim. "Pilnuj żony"

"M jak miłość". Ilona Janyst wystąpiła w serialu u boku męża

W 1696. odcinku "M jak miłość" Aneta przypadkowo poznała w klinice księdza jeszcze przed święceniami. Duchowny przyszedł poprosić o poradę lekarską, cierpiał na silny ból barku. By dolegliwości przeszły, bark został specjalnie nastawiony. Aneta z ciekawością przyglądała się pacjentowi i nie mogła się oprzeć. Zapytała wprost, dlaczego wybrał ścieżkę duchowną.

Proszę mi wybaczyć, ale taki młody, przystojny chłopak i seminarium? A co, jak się pan kiedyś zakocha? - zapytała Chodakowska.

Na miłość przecież nie ma rady - odpowiedział duchowny.

Młody ksiądz nie zdecydował się na wejście w dyskusję z Anetą, za to chwilę później był bardzo przydatny. W tym samym odcinku Aneta poznała niezbyt dobrze rokujące wyniki Jakuba, który mierzy się z białaczką. By ratować sytuację, musiała sięgnąć po niekonwencjonalny sposób i zaproponowała Karskiemu i Kasi szybki ślub. Do skromnej ceremonii był potrzebny ksiądz. Z powodu braku innych znajomości Chodakowska zdecydowała się zaangażować młodego duchownego, poznanego w trakcie wizyty lekarskiej. Bez wahania ubłagała go, by ten odprawił ceremonię ślubną. Wszystko po to, by Karski dostał dawkę motywacji do dalszej walki z postępującą chorobą.

Aktorka TVP związała się ze znanym piłkarzem. Razem tworzą idealną parę

To właśnie w tej wzruszającej scenie Ilona Janyst wystąpiła u boku prawdziwego męża Pawła Janysta, który wcielił się w epizodyczną rolą księdza. Prywatnie aktorka chętnie dzieli się wspólnymi chwilami z mężem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W serialu miał on okazję zagościć raczej epizodycznie. 1696. odcinek "M jak miłość" został wyemitowany 2 stycznia 2023 roku. Oglądaliście?