Zbyszek w "Chłopakach do wzięcia" zasłyną jako Snajper i tym samym dołączył do zacnego grona posiadaczy najlepszych ksywek, tuż obok Bandziorka, Szczeny i Super Mario. Mężczyzna, jak większość pozostałych uczestników bardzo długo szukał szczęścia w miłości. Snaper miał to szczęście, że w końcu do szaleństwa się zakochał. Obiektem jego westchnień została Patrycja, która szybko odwzajemniła to płomienne uczucie. Zbyszek nie chciał czekać i wziął sprawy w swoje ręce. W jednym z odcinków uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. Wszystko zapowiadało happy end, ale od czasu zaręczyn Zbyszek nie pojawił się w programie. Co się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz w Paryżu nagrała bezdomnego i nazwała "żulem". Teraz się tłumaczy

"Love Never Lies. Reunion". Czy Andrzej wreszcie dostał więcej bliskości od Lilii?

"Chłopaki do wzięcia". Co ze Zbyszkiem i Patrycją? Fani nie mają dobrych wieści

Fani programu "Chłopaki do wzięcia" są bardzo aktywni w sieci i na bieżąco pojawiają się na Facebooku nowinki o losach bohaterów. Widzowie byli bardzo zaniepokojeni lasami Zbyszka i Patrycji, którzy po zaręczynach zniknęli z show.

Co z nimi? Niestety, wieści nie są dobre. Według informacji podanych na grupie "Chłopaki do wzięcia - fani programu" Zbyszek i Patrycja nie są już razem. Fani wskazują, że przyczyną może być nałóg Zbyszka. Jeszcze podczas trwania programu przyznał się, że będąc na odwyku, ukradł ze sklepu monopolowego piwo. Mężczyzna miał obiecywać ukochanej, że upora się z uzależnieniem, ale zgodnie z doniesieniami fanów to postanowienie zakończyło się fiaskiem i Snajper wrócił do procentowych trunków.

Tak sytuacja była z kolei nie do zaakceptowania dla Patrycji, która i tak dawała Zbyszkowi wiele szans na poprawę. Według fanów kobieta go zostawiła, bo nie chciała borykać się z tak poważnym problemem, kiedy widziała, że kolejne obietnice ukochanego spełzają na niczym.

Była informacja, że Patrycja go wyrzuciła, bo miała dość.

Snajper nie sprostał zadaniu i Patrycja go zostawiła. Tak na jakiejś grupie pisali. Już jakiś czas temu.

Już dawno nie są razem - informują fani "Chłopaków do wzięcia" na grupie na Facebooku.

'Chłopaki do wzięcia'. Zbyszek fot. screen Polsat Play

Więcej zdjęć zakochanego Zbyszka i jego wybraki Patrycji z "Chłopaków do wzięcia" znajdziesz w galerii na górze strony.

Kibicowaliście Zbyszkowi i Patrycji w programie "Chłopaki do wzięcia"?

Co słychać u pozostałych bohaterów serii "Chłopaki do wzięcia"? Wiemy, co dzieje się ze Szczeną i dlaczego zniknął z mediów. Więcej przeczytasz TU.

Ciekawie też u znanego z "Chłopaków do wzięcia" DJ-a Kaczora. Mężczyzna postanowił szukać szczęścia w innym programie. Uczestnik wystąpił tam zupełnie nago. Jak widzowie ocenili jego popisy? Więcej przeczytasz TU.

Dorota Gardias pokazała łazienkę w swojej 100-letniej posiadłości

Zobacz też: Andrzej Grabowski reaguje na słowa Skiby o "piciu wódki w hotelu". Ostro to podsumował