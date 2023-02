Marta i Patryk z ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" byli ulubieńcami widzów. Fani liczyli na to, że para pozostanie w małżeństwie. Mało kto się spodziewał, że zaraz po zakończeniu nagrań do randkowego show TVN związek się rozpadnie. Po hucznym rozstaniu z programowym mężem Marta postanowiła zmienić coś w swoim życiu. Skupiła się na pracy nad własnym ciałem. Rozpoczęła treningi pod okiem trenera i przeszła na dietę ketogeniczną. Udało jej się zrzucić kilka kilogramów. Teraz postanowiła zmienić coś w wyglądzie. Postawiła na nową fryzurę. Efekt jest fenomenalny.

Marta Milkiewicz ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" dzięki przestrzeganiu diety i regularnych treningów zrzuciła już ponad siedem kilogramów. Niedawno w mediach społecznościowych pochwaliła się efektami ciężkiej pracy, dodając relację z morsowania. Teraz powróciła z kolejną zmianą. Tym razem postawiła na fryzurę. W tym celu udała się do salonu fryzjerskiego Izabeli, uczestniczki piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta przeszła metamorfozę w salonie Izy fot. Instagram/@martamilkiewicz

Panie zdecydowały się na odrobinę szaleństwa. Na początku rozpoczęły od odrostów. Jeśli chodzi o kolor włosów, to Marta jest bardzo przywiązana do blondu. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć ją tylko w jednym odcieniu. Z długością również niezbyt eksperymentowała. Jedynie drobne podcięcie końcówek. Na tym jednak nie poprzestała. Być może Marta chciała zerwać z dawnym wizerunkiem i zdecydowała się na odrobinę zmiany, obcinając grzywkę.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta przeszła metamorfozę w salonie Izy fot. Instagram/@martamilkiewicz

Trzeba przyznać, że efekt końcowy jest powalający. Sama zainteresowana wydaje się być równie zachwycona. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Jak wam się podoba Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po metamorfozie? Pasuje jej grzywka?