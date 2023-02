"Chłopaki do wzięcia". "Szczena" zniknął z mediów. Jest ku temu powód

Program "Chłopaki do wzięcia" emitowany przez Polsat to już telewizyjny bestseller, który podbił serca Polaków. "Szczena" stał się jedną z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych postaci serii. Losy mężczyzny początkowo były szeroko i negatywnie komentowane przez widzów, bohater programu otrzymał jednak później medialną, drugą szansę. Nie na długo. Jak się jednak okazuje, mężczyzna nie tak dawno znów miał problemy z policją.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena znowu w więzieniu! "Został zatrzymany"

"Szczena" - losy bohatera kultowego programu "Chłopaki do wzięcia"

"Chłopaki do wzięcia" to dla wielu telewizyjny hit i fenomen, który ukazuje kulisy zwykłego życia kawalerów, którzy dotychczas nie znaleźli miłości. Już pierwsze sezony okazały się wielkim sukcesem, a postać Ryszarda zwanego "Szczeną" z pewnością miała na to kolosalny wpływ. Zyskał on początkowo przydomek drania, który bez skrupułów ukradł matce rower, ale także wielokrotnie pokazał rogi. Nie brakowało scen, w których widać było, że ma problem z nałogiem, źle traktuje bliskich czy stosuje przemoc wobec partnerki.

Chociaż "Szczena" od lat nie jest już uczestnikiem programu "Chłopaki do wzięcia", nadal istniał w mediach. W 2021 roku dołączył do federacji MMA VIP. Wówczas "Szczena" trenował i zmienił swoje życie. Złoty okres nie trwał jednak zbyt długo... Na jednym z wywiadów dotyczących walki mężczyzna bez wątpliwości był pod wpływem alkoholu, co sam potwierdził w jednym z wywiadów.

Przyjechałem tutaj wczoraj czy przedwczoraj, już dokładnie nie pamiętam. Dałem sobie w palnik, bo taką miałem ochotę i przynajmniej szanuję ich federację za to, że nikt mi nie zarzucił, że byłem pijany na gali, bo byłem - powiedział reporterce w rozmowie opublikowanej na kanale 'Pajda' w serwisie YouTube.

Zmiana "Szczeny" z "Chłopaków do wzięcia"

Kariera sportowca nie trwała w przypadku Ryszarda zbyt długo, a do samej falki na gali nie doszło. W 2021 roku niedługo po niesławnym wywiadzie mężczyzna został aresztowany. W wyniku interwencji policji wywołanej awanturą domową Ryszard i jego partnerka Joanna stracili prawo opieki nad synem Marcelem, który trafił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mężczyzna jednak nie przyznawał się do winy i tak przedstawiał własną wersję wydarzeń we wpisie na Facebooku:

Słuchające mnie dokładnie dziś był u nas Policjant. Marcel nie miał żadnego alkoholu we krwi ani żadnego złamania, ani nic takiego zabrali go nam tymczasowo z powodu, gdyż sobie trochę wypiliśmy, a Asia miała kuratora po tym domu samotnej matki - zwracam się do tych wszystkich portali, które nie wiedzą, a piszą okropne bzdury. Skasujcie te bzdury, gdyż jeśli dalej będziecie mnie oczerniać, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego dziś się dowiedziałem, że mogę was oskarżyć za pisanie nie prawdy i tak zrobię gdy te wpisy będą dalej w sieci nawet już z adwokatem rozmawiałem na ten temat. My z Asią się nie byliśmy ani nikt nie bił Marcela po prostu zwykła kłótnia w związku i tyle a kto chce niech słuchać bzdur, które wypisują w internecie, bo widzę, że dużo osób wierzy w te brednie, co piszą na tym kończę to, co miałem do powiedzenia tymczasem

Obecna sytuacja rodzinna uczestnika "Chłopaków do wzięcia" nie jest znana, jednak wygląda na to, że syn "Szczeny" jest już z mamą. Była partnerka mężczyzny, jeszcze w listopadzie 2021 roku pochwaliła się nowym zdjęciem pociechy. Od czasu interwencji służb, podczas której mężczyzna został aresztowany, medialne doniesienia na jego temat ucichły.

