Anita z "Sanatorium miłości" opowiedziała o najgorszych randkach w życiu. Jak zdradza w jednym z wywiadów: "Jeden wrzucił mi do koszyka kawior i kazał sobie za to zapłacić". To nie koniec.

5 fot. 'Sanatorium miłości'/TVP1/screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl