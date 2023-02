Kiedy książę William był dzieckiem, nie zdawał sobie sprawy, jak ważna rola czeka go w przyszłości. O tym, że zostanie królem, dowiedział się od kolegów ze szkolnej ławki. Księżna Diana od zawsze starała się zapewnić swoim synom jak najnormalniejsze dzieciństwo bez ciężaru świadomości, że pewnego dnia starszy z nich, William, zasiądzie na tronie. Kiedy książę dowiedział się w szkole, że jest pierwszy w linii sukcesji, był zdruzgotany. Nauczony doświadczeniem postanowił zupełnie inaczej zachować się w stosunku do swojego syna. Książę George został wcześnie uświadomiony przez rodziców, że w przyszłości na jego głowie spocznie korona. Według Katie Nicholl, autorki książki "The New Royals", rezolutny książę już sprytnie wykorzystał tę wiedzę w szkole podczas kłótni z kolegami.

Książę George dokazuje kolegom ze szkoły. Chłopiec wcześnie dowiedział się, że będzie królem

Autorka książki "The New Royals" Katie Nicholl podkreśliła, że dzieci księcia Williama i księżnej Kate już od najmłodszych lat są uświadamiane, że ich ojciec jest pierwszym w kolejce do tronu. Cała trójka potomków przyszłego monarchy wychowywana jest w poczuciu obowiązku. W jednej z przytoczonych w książce anegdot autorka wspomniała o sytuacji, która miała podobno miejsce w szkole księcia George'a.

George rozumie, że pewnego dnia jego ojciec stanie się królem. Gdy pewnego razu pokłócił się z kolegami w szkole, przewyższył ich jednym tekstem: Mój ojciec będzie królem, więc lepiej uważajcie - napisała Nicholl.

Robert Lacey, który jest znawcą brytyjskiej rodziny królewskiej, wspominał, że książę William i księżna Kate postanowili wprost oznajmić księciu, że w przyszłości zostanie królem. Kiedy młody arystokrata dowiedział się, co go czeka, przyjął tę wiadomość z niezwykłym spokojem. George miał jedynie zapytać rodziców, czy kiedy zostanie już królem, będzie mógł nadal grać w piłkę nożną.

Kate i William jasno powiedzieli, że będą przy nim, aby mu pomóc, ale dodali, że może to oznaczać, że pewnego dnia będzie traktowany inaczej niż jego młodszy brat i siostra. George jest bardzo poważnym i inteligentnym chłopcem, przyjął to wszystko spokojnie. Chciał wiedzieć, czy nadal będzie mógł chodzić na piłkę nożną, gdy będzie królem, co było ulgą dla jego rodziców, którzy śmiali się z jego reakcji - powiedział informator "Woman's Day".

Jak sądzicie, czy książę George sprawdzi się w przyszłości w roli króla?

