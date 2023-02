Pierwszy odcinek "Milionerów" wyemitowano 3 września 1999 roku. Program oparty jest na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?". Co ciekawe, w latach 2003-2008 zniknął z anteny, ale po powrocie nadal cieszy się ogromną popularnością i na stałe zagościł na ekranach telewizorów. Od początku emisji w rolę prowadzącego wciela się Hubert Urbański, bez którego trudno wyobrazić sobie ten teleturniej. Jego poczucie humoru i specyficzny styl prowadzenia programu uczyniły z niego gwiazdę stacji TVN. Jak ponad 20 lat temu wyglądał odcinek "Milionerów" i jakie pytania padały podczas rozgrywki? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Uczestnik procesował się z programem. Poszło o bułkę kajzerkę

"Milionerzy". Pierwszy odcinek wyemitowano w 1999 roku. Jakie padały pytania? Możecie się zdziwić

Jak wyglądał pierwszy odcinek "Milionerów" z 1999 roku? Scenografia niewiele zmieniła się od tamtego czasu i układ studia pozostał bez większych zmian. Uczestnicy nie byli jeszcze wtedy dobrze zaznajomieni z formatem i Hubert Urbański musiał stopniowo przeprowadzać ich przez rozgrywkę. Jakie pytania mogliśmy usłyszeć w pierwszych odcinkach? Z dzisiejszej perspektywy wydają się wręcz banalne. Sprawdźcie, jak sobie z nimi poradzicie. Prawidłowe odpowiedzi na pytania znajdziecie na samym dole strony. Powodzenia!

1. Ile jest muz według mitologii?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

2. "Dzienniczek" studenta to?

A. indeks

B. aneks

C. wpis

D. kodeks

3. Ile sylab ma imię Eliza?

A. 2

B. 3

C, 1

D. 5

4. Żołędzie są owocami?

A. klonu

B. wierzby

C. dębu

D. świerku

'Milionerzy'. Hubert Urbański fot. screen youtube.com/ 'Milionerzy'. Hubert Urbański

5. Jak ma na imię ukochana Andrzeja Kmicica, bohatera "Potopu" Henryka Sienkiewicza?

A. Helena

B. Oleńka

C. Basia

D. Krzysia

6. Dziennik "Le Monde" wydawany jest:

A. we Włoszech

B. w Hiszpanii

C. w Holandii

D. we Francji

7. Kto rozciął węzeł gordyjski?

A. Napoleon Bonaparte

B. Filip II

C. Neron

D. Aleksander Wielki

8. Dyrektorem wyścigu "Tour de Pologne" jest:

A. Lech Piasecki

B. Ryszard Szurkowski

C. Zenon Jaskuła

D. Czesław Lang

9. Od czego pochodzi tytuł obrazu "Guernica"?

A. miasta

B. hiszpańskiej potrawy

C. gatunku ryby

D. imienia kobiety

10. Jak się nazywa najwyższy szczyt w Tatrach?

A. Gerlach

B. Giewont

C. Rysy

D. Mnich

'Milionerzy'. Hubert Urbański fot. screen youtube.com/ Milionerzy - 03.09.1999 r. - fragmenty pierwszego odcinka!

11. W filmie "Parszywa dwunastka" nie wystąpił:

A. Donald Sutherland

B. Charles Bronson

C. Telly Savalas

D. Clint Eastwood

12. Czyje imię nosi Uniwersytet w Poznaniu?

A. Marii Curie-Skłodowskiej

B. Mikołaja Kopernika

C. Adama Mickiewicza

D. Hipolita Cegielskiego

13. Gdzie odbył się pierwszy międzynarodowy turniej szachowy?

A. w Madrycie

B. w Delhi

C. w Londynie

D. w Paryżu

14. Kogo zwyczajowo obciążano zadaniem kojarzenia par?

A. sylfidę

B. swatkę

C. świteziankę

D. sawantkę

15. W jaki trunek zamienił Jezus wodę w Kanie Galilejskiej?

A. w miód

B. w gorzałkę

C. w piwo

D. w wino

'Milionerzy'. Hubert Urbański fot. screen youtube.com/ Milionerzy - 03.09.1999 r. - fragmenty pierwszego odcinka!

16. Rakarz zajmuje się łapaniem

A. owadów

B. raków

C. psów

D. żab

17. Pochód Lajkonika rozpoczyna coroczne obchody:

A. Dni Gdańska

B. Dni Warszawy

C. Dni Krakowa

D. Dni Lublina

18. W pustej chacie - jak mowią - cztery kąty i...

A. sufit piąty

B. chłop piąty

C. piec piąty

D. kot piąty

19. Jak brzmiało prawdziwe nazwisko Hieronima Boscha?

A. van Aeken

B. van Effen

C. van Cleve

D. van der Weyden

20. Jakim symbolem oznaczone są samoloty z Wielkiej Brytanii?

A. E

B. GB

C. GR

D. WB

Jak wyglądał pierwszy odcinek teleturnieju "Milionerzy"? Hubert Urbański stawiał wtedy pierwsze kroki w roli prowadzącego. Zobaczcie film poniżej.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Milionerzy". Widzowie wspominają stare odcinki. Zrobiło się sentymentalnie

Jak widzowie "Milionerów" pamiętają stare odcinki? W komentarzach na Facebooku teleturnieju pojawiło się kilka sentymentalnych wspomnień z samych początków programu.

Super to były czasy. Początki teleturnieju "Milionerzy". Wtedy było 15 pytań do miliona.

Ta muzyczka w tle była wtedy na serio przerażająca.

Miałam przyjemność wystąpić w pierwszej edycji. Niestety nie zasiadłam przed Hubertem. Szkoda.

Milion wtedy i milion dziś... - czytamy w komentarzach na Facebooku programu.

"Milionerzy". Michał z Lublina szedł jak burza. Zatrzymały go baretki

Zobacz też: "Milionerzy". Usłyszał, że wygrał. W tle gromkie brawa. Zbladł, gdy zobaczył ekran

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z PIERWSZEGO ODCINKA "MILIONERÓW": 1. C; 2. A; 3. B.;.4.C.; 5 B.; 6 D.; 7 D.; 8 D.; 9 A.; 10 A.; 11 D.; 12 C.; 13 C.; 14 B.; 15 D.; 16 C.; 17 C.; 18 C.; 19 A.; 20 B.