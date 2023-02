"Milionerzy" to jeden z najbardziej lubianych teleturniejów w Polsce. Program od samego początku prowadzi Hubert Urbański. W 596. odcinku naprzeciw prowadzącego zasiadł pan Kacper Lipski, student Politechniki Krakowskiej. W poprzednim epizodzie mężczyzna gnał niczym burza. W tym szło mu całkiem sprawnie, dopóki nie usłyszał historycznego pytania o podarowane kalesony.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Ile trójstyków ma Polska? To pytanie rozłożyło uczestnika

"Milionerzy". Któremu polskiemu królowi żona Sulejmana Wspaniałego, Rusinka Roksolana, miała podarować wyszywane kalesony własnej roboty?

Uczestnik usłyszał pytanie o wyszywane kalesony. Miał do wyboru cztery opcje:

A. Bolesławowi I Chrobremu

B. Kazimierzowi III Wielkiemu

C. Zygmuntowi II Augustowi

D. Janowi III Sobieskiemu

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o historyczne kalesony

Pan Kacper niemal od razu wyznał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Przez chwilę zaczął się zastanawiać i dogłębnie analizować wymienione odpowiedzi. Później poprosił o wykorzystanie ostatniego koła ratunkowego pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi do wyboru zostało mu już tylko C. i D. Pan Kacper miał już gwarantowane 40 tysięcy złotych. W związku z tym postanowił strzelić. Wybrał odpowiedź D. Niestety prawidłową okazało się C. Mężczyzna opuścił studio z gwarantowaną sumą, a do gry przystąpił kolejny uczestnik.

"Milionerzy". Który do siebie nie strzelił? Pan Marek miał nie lada zagwozdkę

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 595. odcinku "Milionerów" o milion złotych grał pan Marek. Mężczyzna rozważnie odpowiadał na pytania i zgromadził całkiem sporą sumę. Kłopotów dostarczyło mu pytanie o trójgraniczne punkty Polski.

W 593. odcinku "Milionerów" pani Katarzyna usłyszała pytanie dotyczące ortografii. Nie spodziewała się, że odpowiedź jest tak oczywista. Prawidłową odrzuciła.

W 588. odcinku "Milionerów" do gry o milion złotych przystąpił pan Kacper. W trakcie rozgrywki padło gramatyczne pytanie. Uczestnik musiał się nieźle nagłowić.

Kolejny odcinek "Milionerów" zostanie wyemitowany już 6 lutego o godzinie 20:55 na antenie TVN. Zamierzacie oglądać?