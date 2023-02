Bożena Klimaszewska z piątej edycji "Sanatorium miłości" pojawiła się pod koniec stycznia w studiu "Pytania na śniadanie" wraz z wnukiem Gabrielem i przeczytała jeden ze swoich wierszy, który napisała z okazji Dnia Babci. Treść utworuc, biorąc pod uwagę tematykę, była przekorna, co od razu rozbawiło samych prowadzących. Bożena w swoim wierszu o wnukach stwierdziła, że "gdy wyjadą ukochane wnuki, ustaną hałasy i mamy błogi spokój". Jak się okazuje, Bożena w wolnym czasie tworzy nie tylko poezję, ale też wyjątkowe stylizacje do sesji zdjęciowych, którymi ilustruje swoje utwory. Uwagę widzów "Sanatorium miłości" przykuła drapieżna suknia ze zwierzęcym wzorem.

"Sanatorium miłości". Bożena zaszalała z kreację. Takiej jej jeszcze nie znacie

Na oficjalnym Instagramie "Sanatorium miłości" pojawiło się kilka zdjęć Bożeny, którymi kobieta ilustruje swoje wiersze w mediach społecznościowych. Uczestniczka programu na każdym z opublikowanych zdjęć ma na sobie zupełnie inną kreację. Widać, że lubi bawić się modą i próbować nieoczywistych rozwiązań. Na jednej z fotografii zapozowała w różowej sukience w grochy, a sesja zdjęciowa powstała na trawie wśród papierowych muchomorów, które kapeluszami naśladowały wzór sukienki. Na kolejnym zdjęciu widzimy Bożenę w długiej rozkloszowanej sukni i ciepłym kożuchu.

Wow! Bożenka lubi bawić się modą i takimi zdjęciami ilustruje swoje wiersze na Facebooku. A jak wam się podobają jej stylizacje? - czytamy na Instagramie programu.

Zdjęcia i wiersze Bożeny z "Sanatorium miłości" od razu zwróciły uwagę fanów. Jej poezja dotyka tematów miłości i zwykłego życia. Fragment jednego z utworów znajdziecie poniżej. To właśnie do tego wiersza ilustracją jest odważna suknia z górą wykończoną zwierzęcym printem i koronką u dołu. Całości stylizacji uczestniczka show TVP dopełniła futrzaną czapką i długimi kolczykami. Bożena do zdjęcia zapozowała z gołymi ramionami na tle ośnieżonego lasu. Widać, że ujęcia uczestniczki "Sanatorium miłości" nie są przypadkowe i to dokładnie przemyślana kompozycja.

Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią. A jednak wciąż trudno ot tak odejść nam od przeszłości. Proszę, nie dzwoń, bo nie odbiorę. Za to napiszę. Wybacz. Wczoraj było nie w porę - czytamy na Instagramie Bożeny.

Co o stylizacjach Bożeny z "Sanatorium miłości" sądzą widzowie programu? Zdania są mocno podzielone. Pod zdjęciami uczestniczki show TVP pojawiło się wiele miłych komentarzy, ale nie zabrakło też słów krytyki. Jedna z fanek stwierdziła, że tego typu stroje nie są adekwatne do wieku Bożeny i nie wygląda w nich dobrze.

Petarda!

Nie podobają mi się te stylizacje. Przepraszam, ale taka "dzidzia piernik", jak się potocznie mówi. Stylizacje bardziej sceniczne. Mało tutaj elegancji, a nie powinno jej brakować.

Ślicznie. Jak rusałeczka - czytamy w komentarzach.

Co sądzicie o drapieżnej wersji Bożeny z "Sanatorium miłości"?

