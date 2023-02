Jacek Wójcik w programie "Królowe życia" zasłyną dzięki znajomości z Dagmarą Kaźmierską. Uczestniczka, która jest bez wątpienia jedną z największych i najbardziej kontrowersyjnych gwiazd show stacji TTV od czasu do czasu występowała na wizji w towarzystwie przyjaciół, m.in. Jacka i Edzi. Odkąd Wójcik zaczął się pokazywać na ekranie, wzbudzał zainteresowanie wśród fanek show. Jak sam wyznał w odcinku, był zasypywany ofertami matrymonialnymi. Teraz uwagę fanek zwrócił jego dorosły syn, Piotr, który jest fizycznie bardzo podobny ojca. Zobaczcie, jak wygląda "kopia Jacka".

"Królowe życia". Jacek Wójcik ma dorosłego syna. Fanki już zakochane w Piotrze

Relacje Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia" z Jackiem Wójcikiem stoją teraz pod znakiem zapytania. Uczestnicy show przestali obserwować się na Instagramie, a kiedy dociekliwi fani próbowali dowiedzieć się, czy nadal się przyjaźnią, uczestnik nie zareagował. Wygląda na to, że wielka przyjaźń mogła się skończyć. Kiedy Jacek pojawił się w "Królowych życia" natychmiast wywołał poruszenie wśród fanek programu. Budził ogromne zainteresowanie i, jak sam wyznał, kandydatek do jego serca jest tyle, że nie potrafi dokonać wyboru i woli życie w pojedynkę.

Tysiące kobiet się do mnie odzywa. Tysiące! Nie mogę wybrać jednej, dlatego jestem sam. Wolę z nimi pisać – wyznał Jacek w jednym z odcinków programu.

Wygląda na to, że uwaga przeszła teraz z ojca na syna. Jacek z "Królowych życia" chętnie zamieszcza zdjęcia z Piotrem na Instagramie. Na jednym z ostatnich filmików Wójcik ogolił syna na swoje podobieństwo. Z wygoloną do zera głową panowie wyglądają jak bracia, co natychmiast zauważyli fani. Nie obyło się też bez zachwytu fanek, które już wyraźnie zainteresowały się mężczyzną.

W komentarzach pod zabawnym filmikiem opublikowanym przez Jacka Wójcika z "Królowych życia" fani podkreślili, że jego syn jest do niego bardzo podobny. Wygląda na to, że mężczyzna właśnie zdobył kilka fanek.

Syn istny tata! Kopiuj i wklej normalnie.

Jak bliźniaki. Skóra z ojca wzięta!

Syn nie szuka kompanki?

Ależ pana syn przystojny - czytamy w komentarzach.

