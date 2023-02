Finał programu "Love Never Lies" z Mają Bohosiewicz w roli prowadzącej za nami. Zaledwie tydzień po premierze pierwszego odcinka poznaliśmy zwycięzców. Która z par najwięcej razy powiedziała prawdę i zdobyła główną nagrodę? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan tęskni za dziećmi. Ma wyrzuty sumienia

"Królowe życia". Laluna pokazała twarz tydzień po operacji oczu. Zrobiła "foxy eyes"

"Love Never Lies". Maja Bohosiewicz ogłosiła, kto zwyciężył w pierwszej edycji show

W programie "Love Never Lies" prawdomówność uczestników sprawdzana jest za pomocą nowoczesnego wykrywacza kłamstw o nazwie Eye Detect. Pary, które zgłosiły się do programu, zostały bardzo szybko rozdzielone, a szczerość ich uczuć poddano próbie, m.in. wprowadzając do programu nowe osoby, które dodatkowo komplikowały i tak już trudne relacje w związkach uczestników. W ostatnim odcinku show wszyscy spotkali się po długiej rozłące i po raz kolejny odpowiedzieli na niewygodne pytania.

Która z par okazała się najbardziej prawdomówna i opuściła program bogatsza o pokaźną nagrodę? Maja Bohosiewicz wyjawiła, że ostatnie miejsce zajęli Wiktoria i Jasiek. Para skończyła program z wynikiem pięciu prawd. Trzecie miejsce przypadło aż trzem parom: Idzie i Mateuszowi, Bernadecie i Dominikowi oraz Kasi i Kornelowi. Każda z tych par miała na koncie sześć prawd. W walce o zwycięstwo rywalizowali Lilia i Andrzej oraz Bruno i Jędrzej.

Tylko jedna para nie skłamała ani razu - wyjawiła Maja Bohosiewicz.

Kto okazał się najbardziej prawdomówny w programie "Love Never Lies"? Zwycięzcami została Lilia i Andrzej, którzy od pięciu lat tworzą związek. Para odpowiedziała zgodnie z prawdą na wszystkie zadane pytania i wygrała 152 tysiące złotych.

Ja tu odkryłem to, że to jest kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia i że ją kocham. Po prostu naprawdę życzę wszystkim, żeby czuli to, co ja w tym momencie, czyli to, że ta połówka, którą mamy, to jest odzwierciedlenie naszych emocji i oczekiwań - wyznał Andrzej.

Nic dodać, nic ująć po prostu. Ja bym chciała coś powiedzieć, ale Andrzej powiedział wszystko - podkreśliła Lilia.

Jesteście zaskoczeni, że to właśnie Lilia i Andrzej zwyciężyli w programie "Love Never Lies"?

'Love never lies'. Zwycięzcy pierwszej edycji fot. Piotr Matey/ materiały prasowe

Więcej zdjęć z programu "Love Never Lies" znajdziesz w galerii na górze strony.

"40 kontra 20". Kasia już rozstała się z partnerem? Jej słowa wiele sugerują

Zobacz też: Artur Szpilka nagrał ukochaną tańczącą w kusym bikini. Uwagę zwracają tatuaże na pośladkach