Druga edycja "40 kontra 20" niedawno się zakończyła, ale już wiadomo, że żadna z relacji nie przetrwała po programie. Kasia, którą ostatecznie wybrał Tomek, jeszcze przed finałem zdradziła, że jest już w nowym związku i na Instagramie opublikowała romantyczne zdjęcia z nowym ukochanym. W sieci niedawno pojawiły się plotki, że ten związek to już przeszłość. Fani zapytali Kasię, czy to prawda. Jej lakoniczna odpowiedź daje do myślenia.

"40 kontra 20". Kasia już rozstała się z partnerem? Jej słowa wiele sugerują

Po zakończeniu emisji "40 kontra 20" okazało się, że relacja Kasi i Tomka należy już do przeszłości. Byli zakochani nie szczędzili sobie gorzkich słów. Kasia podczas jednego z live'ów na Instagramie powiedziała, że Tomek cały dzień grał w gry na konsoli i płacił za drinki kolegów jej kartą. Wydawało się jednak, że uczestniczka odnalazła szczęście u boku nowego partnera. Wybrankiem bohaterki reality show został pochodzący z Turcji Erkut. Para zamieszkała razem, prowadziła też wspólny biznes, a przebojowa blondynka świetnie odnalazła się w roli macochy. Fani niepokoją się jednak o związek Kasi. Z jej instagramowego profilu zniknęły wszystkie zdjęcia z ukochanym. Internauci zasypali uczestniczkę pytaniami. Uczestniczka "40 kontra 20" postanowiła się do nich odnieść.

Kasia, gdzie twój partner? Przyjechaliście do Polski razem? - chcieli wiedzieć obserwatorzy.

Co na to Kasia? Jej odpowiedź była bardzo lakoniczna. Uczestniczka "40 kontra 20" podkreśliła, że do Polski przyleciała sama. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jej związek z Erkutem jest już definitywnie zakończony, ale odpowiedź sugeruje, że taki scenariusz też jest możliwy.

Nie - napisała.

Czyżby uczestniczka "40 kontra 20" za bardzo pospieszyła się z miłosnymi deklaracjami?

'40 kontra 20'. Kasia fot. instagram.com/katarzyna_kilanowska

