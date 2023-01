"Gogglebox". Kotońska oszukała, że nie miała operacji plastycznych? Wydał ją syn

Agnieszka Kotońska zyskała popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda stacji TTV teraz wygląda zupełnie inaczej niż kiedy debiutowała w programie. Przez lata przeszła spektakularną metamorfozę, sporo schudła i zupełnie zmieniła styl. Fanki nadal nie dowierzają, że jej jędrna skóra to efekt jedynie diety i ćwiczeń. Kotońska zapierała się, że nie poddała się żadnym zabiegom medycyny estetycznej, ale wygląda na to, że rzeczywistość jest zgoła inna, a celebrytka została przyłapana na mówieniu nie do końca prawdy.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przyłapana na kłamstwie? Zdradził ją syn

Agnieszka Kotońska chętnie udziela się na Instagramie i relacjonuje w sieci każdy swój dzień. Bohaterka programu "Gogglebox. Przed telewizorem" często pytana jest o sekret zgranej sylwetki i sposób, w jaki udało się jej stracić na wadze. Podczas Q&A, które zorganizowała na Instagramie podczas urlopu, jedna z fanek zapytała, czy robiła jakieś ingerencje operacyjne, czy jej zgrabna sylwetka jest jedynie efektem ćwiczeń. Kotońska stanowczo odpowiedziała, że nie miała żadnych operacji, a wszystko zawdzięcza aktywności fizycznej i zmianom w diecie. Przy okazji sprytnie zareklamowana suplementy, których jest ambasadorką.

Nie, ja nie mam żadnych operacji plastycznych, ani brzucha, nóg, ud, ani liposukcji. Nic nie mam. Wszystko wyćwiczone, endermologia i moje suplementy. - powiedziała Agnieszka Kotońska.

Nagranie powstało na urlopie, na którym Agnieszka Kotońska była z synem, Dajanem. Mężczyzna natychmiast zareagował na słowa matki i dorzucił swoje zdanie. Jak się okazuje, prawda na temat operacji jest całkiem inna.

Brzuch pocięty, giry pocięte - dodał Dajan.

Wygląda na to, że Agnieszka Kotońska poddała się zabiegowi liposukcji, a być może zlikwidowała też nadmiar skóry, który pozostał po utraceniu kilogramów. Na Facebooku jednego z salonów kosmetologii estetycznej pojawiła się relacja z zabiegu Agnieszki Kotońskiej z informacją, że jest wielką fanką liposukcji.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" na uszczypliwe słowa syna zareagowała jedynie śmiechem. Czyżby Dajan jedynie żartował sobie z matki?

