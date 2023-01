Renata Gabryjelska zyskała popularność dzięki roli w kultowym serialu "Złotopolscy" emitowanym na antenie telewizyjnej dwójki. Wcześniej pojawiła się również w kilku innych produkcjach. W 1994 roku zagrała epizod w serialu "Spółka rodzinna" i francuskim filmie pt. "Piękna warszawianka". Trzy lata później dołączyła do obsady uwielbianej telenoweli, gdzie przez lata wciela się w rolę Ewy. Na tym nie poprzestała.

W słynnych "Złotopolskich" Renata Gabryjelska występowała w roli Ewy do 2005 roku. To właśnie wtedy uznała, że chciałaby spróbować czegoś zupełnie innego i po raz pierwszy stanęła po drugiej stronie kamery. Studiowała na Wydziale Reżyserii Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ukończyła również Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Gwiazda zadebiutowała etiudą "Janek", w której przedstawiała losy pucybuta z krakowskiego dworca. Później zrealizowała kilka kolejnych krótkich filmów dokumentalnych.

Jednak zanim Renata Gabryjelska zapałała miłością do telewizji zajmowała się modelingiem. W 1993 roku zdobyła tytuł I wicemiss Polonia, a w 1994 roku podpisała roczny kontrakt z paryską agencją modelek Metropolitan i Elite Models. Odbyła wiele profesjonalnych sesji zdjęciowych dla międzynarodowych magazynów. W Polsce pracowała m.in. dla Anny Brodzińskiej i Teresy Rosati. Niedawno nieoczekiwanie wzięła udział w kolejnej sesji. O wielkim powrocie do modelingu Renata Gabryjelska poinformowała kilka dni temu w "Dzień dobry TVN". Okazało się, że w trakcie poszukiwań do obsady filmu dokumentalnego jedna z agencji modelingowych zaproponowała jej współpracę.

Nie spodziewałam się, że ktoś dostrzeże we mnie potencjał, to duże zaskoczenie wrócić do modelingu - wyznała w programie.

Renata Gabryjelska przyznała, że pierwsze chwile przed obiektywem były nieco stresujące, ale szybko udało się zażegnać kryzys, a powrót do modelingu nie okazał się, aż tak trudny, jak się spodziewała.