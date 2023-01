Trzeba przyznać, że druga edycja programu "40 kontra 20" cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród widzów. W randkowym show poznaliśmy starszego Toma i młodszego Tomka, o których względy rywalizowały kobiety w różnym wieku. Założeniem programu jest udowodnienie tego, że wiek nie ma znaczenia. Jednak obaj panowie w finałowym odcinku zdecydowali się wybrać młodsze kandydatki. Zaraz po zakończeniu emisji wyszło na jaw, że związki nie przetrwały próby czasy. Tom znalazł już nawet nową partnerkę i planuje wystąpić w jej towarzystwie w kolejnym programie telewizyjnym.

Programowy związek Toma nie przetrwał. Para nawet zamieszkała razem, ale nie uratowało to ich relacji. Od jakiegoś czasu mężczyzna pozostaje w szczęśliwym związku z nową wybranką. Tom aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jednak do tej pory nie zdradził na Instagramie tożsamości ukochanej. Chociaż nie ujawnił jeszcze jak wygląda jego partnerka, to możemy wnioskować, że relacja jest jak najbardziej poważna. W jednym z wywiadów Tom wyznał, że byłby gotowy wystąpić u jej boku w innym reality-show. W rozmowie z portalem Party.pl mężczyzna zdradził, że chętnie zabrałby ukochaną na plan "Azji Express".

Ja nawet rozmawiałem z moją dziewczyną o tym, że taki projekt, w którym widzielibyśmy się, żeby też wziąć w nim udział to jest "Azja Express" - przyznał.

Już wiosną na antenie TVN pojawi się najnowszy sezon popularnego programu przygodowego "Azja Express". Chcielibyście zobaczyć w następnej edycji Toma Grabowskiego z "40 kontra 20" w towarzystwie nowej ukochanej?