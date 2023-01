W 592. odcinku "Milionerów" grę rozpoczął Michał Kołodziej z Lublina. Uczestnik przez rozgrywkę szedł jak burza. Czas dostępny w programie zakończył z kwotą 75. tys. złotych i dalszą grę o główną wygraną będzie kontynuował już w kolejnym odcinku. Gracz ma do dyspozycji jeszcze jedno koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Zobaczcie, przy jakim pytaniu w drodze do miliona miał największe wątpliwości.

992. Odcinek "Milionerów" Hubert Urbański zaczął od etapu eliminacji. Michał Kołodziej z Lublina był jedyną osobą, która udzieliła poprawnej odpowiedzi, więc uczestnik zasiadł naprzeciwko prowadzącego. Na pierwsze pytanie odpowiedział bez zastanowienia. Wątpliwości pojawił się przy drugim pytaniu, które dotyczyło refrenu piosenki "Teraz jest wojna" z filmu "Zakazane piosenki". Gracz musiał wskazać, które z zaproponowanych słów nie pojawia się w refrenie.

Co nie pojawia się w refrenie piosenki "To jest wojna" z filmu "Zakazane piosenki":

A: słonina

B:golonka

C: rąbanka

D: kaszanka

Pan Michał nie był pewny odpowiedzi i skorzystał z koła ratunkowego. Na pierwszy ogień wybrał pytanie do publiczności. Osoby siedzące na widowni w większości wskazały odpowiedź "B: golonka" (72%). Zgodnie z sugestią uczestnik zaznaczył odpowiedź "B" i szczęśliwie przeszedł do dalszego etapu rozgrywki. Kolejne wątpliwości pojawiły się przy pytaniu o 40 tys. złotych.

Baretki noszone są najczęściej:

A: na lewej piersi na mundurze

B: na prawej piersi na mundurze

C: na beretach wojskowych

D: na beretach cywilnych

Uczestnik "Milionerów" od razu zaczął się głośno zastanawiać.

Baretka to miniatura orderu w formie małej wstążki nosi się je na mundurze. Podejrzewam, że są noszone zarówno na prawej, jak i na lewej piersi – skomentował. — Jak przypominam sobie zdjęcia generałów, to wydaje mi się, że jest to pierś lewa - powiedział.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wykorzystał drugie koło ratunkowe - pół na pół. Po odrzuceniu dwóch odpowiedzi została mu odpowiedź "A" i "C".

Czyli berety możemy odrzucić, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi a) na lewej piersi na mundurze - poprosił Huberta Urbańskiego.

Prowadzący stwierdził, że już od początku uczestnik dobrze kombinował. Odpowiedź okazała się prawidłowa. Uczestnik poradził sobie świetnie z kolejnym pytaniem. Grę przerwał mu dzwonek informujący o zakończeniu czasu w odcinku. Grę o milion pan Michał Kołodziej będzie kontynuował już w następnym odcinku.

