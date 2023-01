"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?". Prowadzącym od samego początku jest Hubert Urbański. Program skradł serca widzów, którzy chętnie śledzą zmagania kolejnych zawodników z pytaniami z różnych dziedzin. Uczestnicy wykazujący się rozległą wiedzą mają szansę wygrać czek na okrągły milion złotych. Czy tym razem się uda?

W 591. odcinku do rozgrywki o milion złotych ponowne przystąpił pan Michał Romański, magister inżynier z Mszany Dolnej, który w 590. odsłonie programu musiał przerwać grę, mając na koncie dziesięć tysięcy złotych i wykorzystane jedno koło ratunkowe. Pierwsze pytanie w bieżącym odcinku nie sprawiło mu żadnych problemów.

"Milionerzy". Wójt Wierzchosławic, poseł do austriackiej Rady Państwa, a później trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej:

A. Władysław Sikorski

B. Wincenty Witos

C. Władysław Grabski

D. Felicjan Sławoj Składkowski

Gracz obstawił odpowiedź: B, która okazała się poprawną. Dzięki trafnemu wyborowi zdobył 20 tysięcy złotych. W kolejnej części rozgrywki pojawiło się zagadnienie z botaniki.

"Milionerzy". W Polsce rośnie zielona, pieprzowa, długolistna i polej:

A. szałwia

B. mięta

C. melisa

D. lawenda

Uczestnik miał niezłą zagwozdkę. Po krótkim namyśle pan Michał zaznaczył B i otrzymał gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych. Następne pytanie sprawiło mu nieco więcej problemów.

"Milionerzy". Obu Szwedzka Akademia nagrodziła Noblem. Który któremu zarzucał plagiat?:

A. Pasternak Majakowskiemu

B. Sołżenicyn Szołochowowi

C. Puszkin Lermontowowi

D. Dostojewski Tołstojowi

Pan Michał nie był pewien. Zdecydował się wykorzystać koło ratunkowe - pół na pół. Do wyboru zostało mu już tylko: A i B. Mężczyzna ostatecznie zaznaczył B, które okazało się prawidłową odpowiedzią. Dalej graczowi szło bardzo dobrze, aż do momentu pojawienia się pytania za ćwierć miliona złotych.

"Milionerzy". Co jest podstawą diety osich czerwi?:

A. pyłek kwiatów

B. owady

C. rosa miodowa

D. spadź

Po głębszej analizie pan Michał zdecydował się zaryzykować 85 tysięcy złotych i strzelić w wariant D, który okazał się niepoprawny. Prawidłowa odpowiedź kryła się pod literą B. Uczestnik musiał zakończyć grę. Opuścił studio bogatszy o gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych.

