"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Widzowie od ponad dwóch dekad zasiadają przed telewizorami, aby kibicować zawodnikom. Ci, którzy wykazują się rozległą wiedzą, mają szansę wygrać czek na okrągły milion złotych. Czy tym razem się uda?

W 590. odcinku "Milionerów" w fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł ponownie pan Stanisław Groszewski z Poznania. Zawodnik w poprzednim epizodzie teleturnieju zdobył 500 złotych, ale skończył się czas antenowy. W bieżącym odcinku zaczął od pytania, które miało podwoić stan jego konta i zapewnić mu gwarantowaną sumę pieniędzy. Problemy pojawiły się już na samym początku gry.

"Milionerzy". Prymus to najlepszy uczeń w klasie i turystyczna kuchenka:

A. na prąd

B. na naftę

C. na brykiet

D. na drewno

Pan Stanisław nie miał pojęcia. Wyznał, że nie miał nigdy do czynienia z podobnym sprzętem. Zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego, telefonu do przyjaciela. Znajomy nie pomógł, więc uczestnik wykorzystał ostatnie koło ratunkowe, pół na pół. Zostały mu dwa warianty: B i C. Zaryzykował i strzelił w odpowiedź: C. Prawidłową odpowiedzią okazało się jednak: B. Zawodnik musiał zakończyć rozgrywkę w teleturnieju, odchodząc z pustymi rękoma.

Kolejną uczestniczką 590. odcinka "Milionerów" była pani Aneta Brodowska-Zanadze ze Świętajna koło Olecka. Uczestniczka również miała trudność z pytaniem za gwarantowany tysiąc złotych.

"Milionerzy". Ile w przybliżeniu wynosi rozstaw szyn standardowej kolei normalnotorowej spotykanej w Polsce i w wielu państwach świata?

A. 40 cm

B. 90 cm

C. 150 cm

D. 390 cm

Pani Aneta strzeliła w odpowiedź: B. Nie trafiła. Poprawna odpowiedź kryła się pod literą: C. Uczestniczka podobnie jak jej poprzednik odeszła z niczym.

Kolejny odcinek "Milionerów" już 25 stycznia o godzinie 20:55 na antenie TVN.