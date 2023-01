Tak księżna Camilla ubrała się na ślub Diany i Karola

Ślub księżnej Diany i ówczesnego księcia Karola od lat wzbudza zainteresowanie wielbicieli rodziny królewskiej. To spektakularne i zorganizowane z wielką pompą wydarzenie odbyło się na oczach całego świata, który z zapartym tchem śledził każdy krok zmierzającej w kierunku ołtarza księżnej Diany. Wszystko wyglądało jak z bajki, ale mało kto zdawał sobie sprawę, jak bardzo obecna na ceremonii Camilla jeszcze namiesza w życiu młodej pary. Użytkownicy TikToka na jednym ze starych nagrań odnaleźli ją w tłumie gości i zwrócili uwagę, jaki strój wybrała tego dnia.

Camilla na ślubie księcia Karola i Diany pojawiła się w zaskakującym stroju

Po sukcesie "The Crown" ponownie rozpalono w ludziach zainteresowanie losami rodziny królewskiej. Internauci wracają do nagrań i materiałów z ważnych uroczystości z ich życia i z nowo zdobytą "wiedzą" analizują archiwalne materiały. Na TikToku krąży nagranie ze ślubu ówczesnego księcia Karola z Dianą, na którym w tłumie gości dostrzec można pierwszą miłość Karola, Camillę. Ceremonia odbyła się na oczach świata w 1981 roku. Ówczesna przyjaciółka księcia Karola na ślubie ukochanego pojawiła się, jak zauważyli internauci, w białym kostiumie i toczku na głowie. Według użytkowników TikToka było to niestosowne zachowanie i uważają, że Camilla z premedytacją wybrała właśnie taki kolor sukni, aby zademonstrować swoją niechęć do Diany. Zwyczajowo przyjmuje się, że podczas uroczystości zaślubin kolor biały zarezerwowany jest dla panny młodej i goście powinni przestrzegać tych zwyczajów.

Założenie białego stroju na ślub to najprawdopodobniej największy grzech, jaki można popełnić jako gość. Być może Camilla nie była wtedy świadoma zasad ślubnej etykiety dla gości, ale jeśli miłość twojego życia, z którą zabroniono ci się związać, zaprasza cię na ślub z inną kobietą, dobór bieli faktycznie można uznać to jako akt buntu - powiedziała ślubna ekspertka Zoe Burke w rozmowie z Express.co.uk.

Jak się okazuje, Camilla miała na sobie komplet w odcieniach jasnej szarości, ale na nagraniach wygląda na czystą biel.

Idąc do ołtarza, szukałam wzrokiem Camilli. Wiedziałam, że jest w katedrze. Zobaczyłam jej popielatoszarą twarz, którą ukryła pod woalką - powiedziała w jednym z wywiadów Diana.

Co ciekawe, kilkanaście lat później sama królowa Elżbieta II pojawiła się na ślubie króla Karola III i królowej małżonki Camilli w bieli. Czyżby solidaryzowała się wtedy ze swoją tragicznie zmarłą synową?

Cała trójka nie zasłużyła na to, co ich spotkało.

Piekielny trójkąt miłosny.

Diana nie zasłużyła na taki los. Ten cały ustawiony ślub był bez sensu - czytamy w komentarzach.

