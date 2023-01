Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest jedną z bardziej kontrowersyjnych bohaterek serii TTV. Kaźmierska ma za sobą kryminalną przeszłość, a jej szczegóły ostatnio opisała w książce "Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami". Celebrytka twierdzi, że poniosła już karę za popełnione błędy i odcina się od tych spraw. Kobieta jest nieustanie w podróży, co związane jest między innymi z rozwijaniem jej biznesu w Egipcie. Ostatnio poleciała wypoczywać do Kenii. Właśnie opublikowała nagranie z imprezy i pokazała, jak świetnie radzi sobie na parkiecie, na którym szybko znalazła towarzystwo.

Dagmara Kaźmierska szaleje na imprezie. "Królowa życia" została porwana do tańca i pokazała co potrafi na parkiecie

Dagmara Kaźmierska właśnie opublikowała nagranie z imprezy i pokazała, jak bawi się na wakacjach. W materiale widzimy "Królową życia" wywijającą piruety na parkiecie w towarzystwie dwóch młodszych mężczyzn. Bohaterka serii TTV wybrała tego dnia cielistą połyskującą sukienkę z dużym dekoltem i zdecydowała się nawet na założenie szpilek ozdobionych futerkiem. Po groźnym wypadku, który trzy lata temu przeszła bardzo długo zmuszona była nosić jedynie płaskie obuwie, ale wygląda na to, że Kaźmierska powoli wraca do zdrowia. Z typowym dla siebie dystansem i poczuciem humoru do nagrania dodała zabawny opis.

Stara, bo stara, ale dwóch małolatów jeszcze obtańcowała. Dzień dobry robaczki. I słowo na niedzielę, bo bawić trza się umić. Kochani, buziaki - napisała na Instagramie.

Fani Dagmary Kaźmierskiej zgodnie przyznali, że nie liczy się wiek, ale odpowiednie nastawienie do życia. A jeśli o to chodzi, to "Królowa życia" z pewnością umie z niego czerpać pełnymi garściami, co dokumentuje w mediach społecznościowych.

Kobieta rakieta, to co się dziwić, że małolaty obtańcowane.

Wiek to tylko cyfra, ważne na ile lat się czujesz. Wiele kobiet chciałoby tak wyglądać i mieć w sobie tyle kobiecości i klasy.

Trzeba korzystać i bawić się, póki się może i dobrze wygląda - czytamy w komentarzach.

