Serial "M jak miłość" zadebiutował na antenie TVP2 w 2000 roku. Mimo upływu lat, widzowie nadal chętnie śledzą losy bohaterów telenoweli. Scenarzystom także nie brakuje pomysłów na nowe wątki. Twórcy scenariusza dbają o to, aby na ekranie nie zabrakło emocji.

Kolejna tragedia w rodzinie Pawła. Basia padnie ofiarą gwałciciela

Kiedy Paweł (Rafał Mroczek) ożenił się z Franką (Dominika Kachlik), wydawało się, że w jego życiu w końcu wszystko się ułoży. Niestety Zduński nadal musi zmagać się z wieloma przeciwnościami losu. Ostatnio jego ukochana w ciężkim stanie trafiła do szpitala w wyniku postrzału. Teraz natomiast tragedia spotka jego adoptowaną córkę. Basia (Gabriela Raczyńska) padnie ofiarą gwałciciela, który zwabi ją do samochodu pod pretekstem wskazania drogi.

Moja mama wybrała się do koleżanki, ale zapomniała insuliny. Dzwoniła, że się źle czuje. Mogłabyś tam ze mną podjechać, poprowadzić mnie? Krążę tu już ze dwadzieścia minut... - zagadnie dziewczynę nieznajomy chłopak.

Kiedy nastolatka wsiądzie z nim do samochodu, napastnik wywiezie ją do lasu. Zgwałconą i zakrwawioną córkę Pawła porzuci na parkingu. Basię znajdzie przypadkowa kobieta, która natychmiast wezwie pomoc. Kiedy Zduński z żoną przybędą na miejsce i dowiedzą się, co spotkało dziewczynę, natychmiast zawiozą ją na komisariat. Wstrząśnięta nastolatka nie będzie chciała jednak złożyć zeznań.

Tragedia, która spotka Basię, wydarzy się w 1706. odcinku "M jak miłość". Będzie można go obejrzeć w poniedziałek 6 lutego o godzinie 20:55 na antenie TVP2.