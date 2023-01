Już 25 stycznia będzie miało premierę nowe polskie reality show Netfliksa "Love Never Lies", w którym sześć par zamieszka razem w willi, a ich miłość zostanie wystawiona na próbę. Przez kilka tygodni ich prawdomówność będzie sprawdzana przez wykrywacz kłamstw. Program poprowadzi Maja Bohosiewicz. Poznajcie uczestników reality show.

To naprawdę mocny format i świetna rozrywka. Znajdziecie tu miłość, prawdziwe emocje, ale też szczere łzy. Poznacie sekrety uczestników – niejednokrotnie takie, z których oni sami nie zdawali sobie sprawy, a także ich marzenia i pragnienia. To była niesamowita przygoda – nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekty naszej pracy. Poznacie sześć par, z których każda jest inna, ale łączy je jedno - w każdym związku pozostawały pytania bez odpowiedzi. Jestem bardzo dumna ze wszystkich uczestników, bo wiem, że wystawili siebie i swoje relacje na największą próbę - mówi prowadząca.

Uczestnicy "Love Never Lies Polska"

Lilia i Andrzej

Lilia (28) i Andrzej (30) są ze sobą od pięciu lat. Andrzej jest trenerem personalnym i to właśnie zamiłowanie do sportu połączyło tych dwoje. Lilia ceni w swoim życiu równowagę - jest rozrywkowa i towarzyska, ale nie wyobraża sobie wieczoru bez… wyciszającej rundy szachów! Zdecydowali się na udział w programie z nadzieją, że zmiana otoczenia i zupełnie nowy impuls pozwoli im zażegnać burzliwy okres w ich związku.

Jędrzej i Bruno

Jędrzej (28) i Bruno (27) są jak ogień i woda. Różnice w charakterach postrzegają jednak jako klucz do udanego związku i dlatego od prawie trzech lat cieszą się kwitnącą relacją. Choć mają różne zainteresowania, ich profesje nie są tak odległe - Jędrzej pracuje jako wizażysta, a Bruno jest fryzjerem. Łączy ich natomiast pasja do sztuki. Do "Love Never Lies Polska" przyszli z nadzieją, że program pozwoli przetestować siłę ich uczucia, odpowiedzieć na kilka pytań i otworzyć się na kolejne kroki w związku.

Bernadeta i Dominik

Bernadeta (28) jest zawodową tancerką, Dominik (25) pracuje w branży motoryzacyjnej, a wspólne chwile najchętniej poświęcają na uprawianie sportów ekstremalnych. Parą są od roku. Uwielbiają rywalizację i wszystko, co może dostarczyć im zdrowej dawki adrenaliny. To między innymi z tego powodu zdecydowali się na udział w "Love Never Lies Polska". Liczą, że pobyt w willi będzie również okazją do spojrzenia na siebie i swój związek z nowej perspektywy.

Kasia i Kornel

Wspólną pasją Kasia (22) i Kornel (22) są podróże i gry komputerowe. W związku są od prawie dwóch lat. Przestrzeń wirtualna stanowi dla Kornela nie tylko źródło rozrywki, ale i dochodu - zajmuje się bowiem kryptowalutami. Kasia w wolnych chwilach lubi oddawać się pasji, jaką jest fotografia. Do udziału w programie skłoniła ich chęć przeżycia niezapomnianej przygody oraz fakt, że kilkumiesięczna przerwa w ich związku pozostawiła parę pytań bez odpowiedzi.

Ida i Mateusz

Ida (20) i Mateusz (24) są ze sobą niecały rok. To, co ich napędza to wspólne podróże, dlatego wykorzystują każdą okazję, by poznawać nowe miejsca i odkrywać kolejne zakątki świata. Na co dzień Ida studiuje, a Mateusz pracuje w logistyce. Ich relacja opiera się na przyjaźni, co wiele ułatwia, ale też może stanowić swego rodzaju wyzwanie. "Love Never Lies Polska" to w ich ocenie szansa, by sprawdzić swój związek w nowych warunkach.

Wiktoria i Jasiek

Wiktoria (23) i Jasiek (25) przyszli do programu przekonani o sile swojego uczucia i gotowi na każde wyzwanie. Wiktoria projektuje wnętrza, Jasiek jest logistykiem. Są ze sobą od pięciu lat i choć od pierwszego spotkania poczuli, że coś naturalnie "kliknęło", na swojej drodze natrafili na liczne wyboje. Uważają jednak, że dzięki niełatwym doświadczeniom ich związek dojrzał i nic nie jest w stanie ich rozdzielić.

Wszystkie pary będą sprawdzane przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy za każde kłamstwo stracą, za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.

Premiera już 25 stycznia 2023 roku na Netfliksie.