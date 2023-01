Justyna i Przemek byli uczestnikami ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niestety, ich eksperyment w ślubnym show nie zakończył się happy endem. Widzowie już na starcie dawali tej parze małe szanse na przetrwanie poza programem. Jako główny powód typowali trudny charakter Justyny, która za wszelką cenę pragnęła zdominować Przemka w związku. Choć jeszcze w finałowym odcinku para deklarowała chęć pozostania w małżeństwie, to chwilę później wyszło na jaw, że ich relacja nie przetrwała i ubiegają się o rozwód. Od pewnego czasu fani Justyny podejrzewają, że kobieta mogła wdać się w nową relację. Nowe wakacyjne zdjęcie na Instagramie z pewnością podsyci te spekulacje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna wybrała się do Afryki

Jakiś czas temu Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów romantycznym zdjęciem pocałunku. Opublikowany kadr dał fanom wiele do myślenia. Tym razem Justyna postanowiła pójść o krok dalej i jeszcze bardziej podsycić plotki. Niedawno na Instagramowym profilu udostępniła post, w którym poinformowała fanów, że zamierza wybrać się na dwutygodniowy urlop do Kenii. Nieco później pokazała ujęcie prosto z lunchu, na którym widoczna jest tajemnicza sylwetka. Wszystko wskazuje na to, że może to być ten sam mężczyzna, który niedawno skradł jej romantyczny pocałunek. Na razie jednak Justyna postanowiła nie zdradzać tożsamości nowego wybranka i na jego twarzy umieściła naklejkę z napisem "tajemnica".

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Justyna wybrała się do Afryki. Nie jest tam sama fot. screen Instagram/@justyna_wypieczone

Myślicie, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już znalazła szczęście u boku nowego mężczyzny? Jak na razie wszystko na to wskazuje, ale o dalszym rozwoju sytuacji z pewnością będziemy was na bieżąco informować.