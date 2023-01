Dagmara Kaźmierska dała się poznać szerszej publiczności dzięki występowi w reality show "Królowe życia" emitowanym w stacji TTV. Ze względu na swoją kryminalną przeszłość jest postacią kontrowersyjną i wzbudza skrajne emocje, ale jest też lubiana za szczerość oraz za to, że przyznała się do błędów popełnionych w przeszłości. Za sprawą udziału w programie fani mieli okazję poznać także jej syna Conana. Młody mężczyzna stał się rozpoznawalny, dzięki czemu dziś na Instagramie śledzi go ponad 200 tysięcy użytkowników. Chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością, więc nie omieszkał wrzucić do sieci relacji z rodzinnego spotkania.

Zobacz wideo Jakie podejście do syna ma Dagmara Kaźmierska? "Żeby każdy miał taką mamę jak ja"

"Królowe życia". Conan zdradził, co na obiad podała mu babcia. Wygląda na to, że wolałby dostać do jedzenia coś innego

22-latek bardzo dba o więzi z rodziną. Ma nie tylko świetny kontakt z mamą, ale i z babcią. Niedawno wybrał się do seniorki na rodzinny obiad. Kobieta zaserwowała mu na talerzu rybę. Choć Kaźmierski przyznał, że obiad był smaczny, to zdziwił się, dlaczego na talerzu nie pojawił się np. kotlet. Jak wnioskujemy, Conan jest najwyraźniej fanem mniej dietetycznych potraw i wolałby zjeść coś konkretniejszego.

Ja już po pysznym obiadku od babuni. Dzisiaj piątek to rybcia musiała być. Nie wiem, dlaczego nie mięso. Pewnie dlatego, że piątek, ale wydaje mi się, że ryba to też mięso... No nic - relacjonował Conan Kaźmierski na InstaStories.

Syn Dagmary Kaźmierskiej mógł odziedziczyć zamiłowania do potraw i wyrobów mięsnych po mamie. "Królowa życia" ostatnimi czasy sporo schudła, ale zapytana o dietę podczas jednego z najnowszych wywiadów zaskoczyła odpowiedzią. Jak się okazuje, nie stosuje restrykcyjnej diety. Tak odpowiedziała na pytanie o przepis na smukłą sylwetkę:

Chlebek ze smalcem. Pyszne - odpowiedziała krótko Dagmara Kaźmierska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

W 2019 roku Dagmara Kaźmierska uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego mierzyła się z ogromnym problemem z nogami. Na samym początku poruszała się na wózku, później o kulach. Po długotrwałej rehabilitacji celebrytka może już chodzić normalnie, ale z pewnymi trudnościami wciąż się boryka. Jakiś czas temu dostała zalecenie od lekarza, by zrzucić kilka kilogramów. Utrata na wadze miała pomóc w odciążeniu stawów.

Podzielacie zamiłowania kulinarne Dagmary i Conana Kaźmierskich?