Dani Dyer to zwyciężczyni czwartej edycji brytyjskiej wersji "Love Island". Celebrytka dawno rozstała się z programowym partnerem, jednak odnalazła szczęście u boku Jarroda Bowena, piłkarza występującego na co dzień w Premier League. Para właśnie podzieliła się radosną nowiną.

Życie uczuciowe Dani Dyer było dość burzliwe. Przed zgłoszeniem do "Love Island" celebrytka była w związku z Sammym Kimmence. Randkowe reality show opuściła z kolei u boku Jacka Finchama. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Kilka miesięcy później Dyer wróciła do Kimmence’a, a w styczniu 2021 roku urodził się syn pary, Santiago. Związek rozpadł się, kiedy były partner influencerki trafił do więzienia za oszustwa finansowe. Dani długo nie pozostała jednak singielką. Gwiazda "Love Island" w grudniu 2021 roku potwierdziła związek z angielskim piłkarzem, Jarrodem Bowenem. Para wkrótce powita na świecie bliźnięta.

Do tej pory trzymaliśmy to w sekrecie… nasze małe bliźniaki. Jestem taka podekscytowana, że już wkrótce poznam nasze dzieci i będę obserwować, jak Santi staje się najlepszym starszym bratem. To największa niespodzianka w naszym życiu, ale czujemy się przeszczęśliwi. Nie możemy doczekać się, kiedy nasza rodzina się powiększy - napisała na Instagramie Dani.

To nie koniec zmian w życiu rodziny celebrytki. Dani i Jarrod już wkrótce planują przeprowadzkę do większego domu. Para planuje sprzedać też swoje poprzednie lokum. Rezydencję z pięcioma sypialniami wystawili za 725 tysięcy funtów (około 3,9 miliona złotych).