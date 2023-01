Nana popularność zyskała dzięki udziałowi w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Modelka nie wygrała programu, ale u boku Łukasza wytrwała do samego finału. Chociaż na Zanzibarze Nana i jej programowy partner nie wyglądali na zakochanych, to po powrocie do Polski postanowili związać się na poważnie. Niestety, w grudniu ubiegłego roku para rozstała się.

"Hotel Paradise". Nana i Grzegorz są razem? Byli widziani na randce w restauracji

Wszystko wskazuje na to, że Nana jest już w nowym związku. Fani "Hotelu Paradise" zauważyli, że kobieta coraz więcej czasu spędza u boku Grzegorza, uczestnika szóstej edycji. Para niedawno była widziana w restauracji, a informator portalu Party.pl doniósł, że bohaterowie randkowego show wyglądali na zakochanych.

Nana i Grzesiek nie mogli oderwać od siebie wzroku i nie szczędzili sobie czułych gestów. Nana otrzymała bukiet kwiatów od przystojniaka z "Hotelu Paradise" - podaje Party.

Co ciekawe, Nana już wcześniej dodała na Instagram zdjęcie w towarzystwie Grzegorza, nie zdradziła jednak, jaki rodzaj relacji ich łączy. Z kolei uczestnik szóstej edycji przyznał, że jego serce jest już zajęte, ale nie chciał wyznać, kim jest jego partnerka.

Grzegorz z szóstej edycji "Hotelu Paradise" dał się poznać widzom jako inteligentny i zabawny mężczyzna. Już na wstępie zaskoczył wyznaniem, że w przyszłości chciałby zostać prezydentem. W randkowym show nie występował długo, ale zdążył skraść serca fanom formatu. Zdaniem niektórych, Grzesiek idealną parę stworzyłby z Moniką, zwyciężczynią ostatnio wyemitowanej edycji.