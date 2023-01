Sylwia Peretii to gwiazda "Królowych życia". Kobieta nie ukrywa swojego zamiłowania do poprawiania urody. Tym bardziej zadziwiające jest to, że jednym z jej postanowień noworocznych jest pozbycie się wypełniaczy z całej twarzy. Być może celebrytka całkowicie zrezygnuje z zabiegów medycyny estetycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska nie chciała opuścić "Królowych Życia": Jestem człowiekiem z zasadami

Adrianna na starym zdjęciu bez tatuaży. Zdradza, co od tego czasu poprawiała

"Królowe życia". Sylwia Peretti pozbyła się wypełniaczy z twarzy

Sylwia Peretii z "Królowych życia" bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej losy śledzi ponad 250 tysięcy obserwujących. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Poza tym systematycznie relacjonuje realizację postanowień noworocznych. Początek miesiąca celebrytka zdecydowała się przeznaczyć na naprawę i rekonstrukcję. Pierwszym krokiem okazało się być całkowite pozbycie się wypełniaczy z całej twarzy. Sylwia Peretii zdecydowała się zrelacjonować wizytę w klinice. Nadawała prosto z gabinetu kosmetycznego. Celebrytka tym razem skorzystała z zabiegu laserowego, który ma nie tylko ujędrnić i odmłodzić jej skórę, ale także pomóc w pozbyciu się wypełniaczy z twarzy. Laser przyspiesza biodegradację kwasu hialuronowego, czyli pomaga w jego rozpuszczeniu. Sylwia Peretii udokumentowała całą wizytę i zadeklarowała, że teraz stawia na zdrową i zadbaną skórę twarzy.

Sylwia Peretti for. screen Instagram/@sylwia_peretti

Dzieci "królowej życia" wyglądają jak lalki. Modelka znowu szokuje. "Okrutne"

Wszystko wskazuje na to, że Sylwia Peretii powoli powraca do naturalnego wyglądu. Celebrytka jakiś czas temu zdecydowała się na rozpuszczenie wypełniaczy w ustach. Zrezygnowała również z noszenia sztucznych rzęs. Na Instagramie w opublikowanym nagraniu Sylwia Peretii wyznała, że trudno jej się przyzwyczaić do nowego wyglądu. W trudnych chwilach wspiera ją partner, który zapewnia, że w takiej wersji jeszcze bardziej mu się podoba, a ponadto wygląda o wiele młodziej.

Sylwia Peretti for. screen Instagram/@sylwia_peretti

Jak wam się podoba Sylwia Peretii z "Królowych życia" w naturalnym wydaniu?