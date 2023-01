Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporą popularnością. Jego bohaterami są mężczyźni ze wsi i małych miasteczek, którzy poszukują miłości. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników jest Tomek, znany jako DJ Kaczor. Okazuje się, że mężczyzna wystąpił także w innym kontrowersyjnym show. Pokazał się przed kamerami zupełnie nago.

"Chłopaki do wzięcia". Bohater programu wystąpił w "Magii nagości". "Widać, że zdesperowany"

Program "Chłopaki do wzięcia" ma wierne grono widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy uczestników. Nic nie umknie ich uwadze. Ostatnio na jednej z grup poświęconych show fani zauważyli, że DJ Kaczor pojawił się w czwartym odcinku drugiego sezonu "Magii nagości". Komentujący mają mieszane uczucia co do występu Tomasza w kontrowersyjnym show.

Ale oni mają parcie na szkło. Masakra.

O matko do takiego programu. Widać, że zdesperowany.

Widziałem DJ-a w "Magii nagości", po części ludzie mają odwagę, żeby pokazać się publicznie na "waleta" - czytamy w komentarzach na facebookowej grupie fanów programu "Chłopaki do wzięcia".

Rozebranie się przed kamerami nie przyniosło zamierzonych skutków. Kobieta, która szukała partnera w programie "Magia nagości", nie była zachwycona sylwetką Tomasza. Uznała, że DJ Kaczor jest zbyt szczupły.

"Magia nagości" to program, w którym uczestnicy wybierają partnerów na randkę tylko na podstawie ich nagich ciał. Kontrowersyjny show doczekał się polskiej edycji dopiero w 2021 roku. Jeszcze przed premierą do KRRiT wpłynęły skargi od zbulwersowanych odbiorców. Format emitowany jest na antenie Zoom TV.