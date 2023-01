Program "Milionerzy" zadebiutował w TVN w 1999 roku. Oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?" teleturniej od początku cieszył się ogromną popularnością. Prowadzącym od początku jest Hubert Urbański. W 2017 roku show po dłuższej przerwie powrócił na antenę i emitowany jest do dziś. Obecnie jednak główna wygrana nie robi już takiego wrażenia jak ponad 20 lat temu. Wszystkiemu winna jest inflacja. Ile wart jest dziś milion z 1999 roku?

"Milionerzy". Ile jest warta główna wygrana? Już dawno nie milion. Możecie być zaskoczeni. Inflacja zżarła ogromną część

Pomimo iż milion złotych nie jest dziś warty tyle, ile 24 lata temu, chętnych do udziału w "Milionerach" nie brakuje. Do tej pory po główną wygraną sięgnęło zaledwie pięcioro szczęśliwców. Ostatnim uczestnikiem, który opuścił studio z siedmiocyfrową kwotą, był Tomasz Orzechowski. Mężczyzna zdradził, że bardzo szybko rozdysponował te pieniądze. Nic dziwnego, skoro milion złotych z września 1999 roku jest dziś warty ponad połowę mniej. Robert Błaszczyk z portalu Cinkciarz.pl wyliczył, że teraz jest to 455 356,17 złotych. Przypominamy, że zwycięzca musi odprowadzić wynoszący dziesięć procent podatek od wygranej, przez co staje się uboższy o kolejne 100 tysięcy złotych.

Jeśli zdobywca głównej wygranej planuje kupić mieszkanie, musi liczyć się z tym, że będzie musiał ograniczyć metraż. Według danych GUS w III kwartale 2022 roku za metr kwadratowy nowo oddanego lokalu trzeba było zapłacić około 5,3 tysiąca złotych, podczas gdy ponad 20 lat temu, kosztował on zaledwie 2,2 tysiąca.

W obecnych warunkach główna wygrana w "Milionerach" powinna wystarczyć na niemal 189 m kw. mieszkania w średniej wielkości miasteczku. Tymczasem w 1999 roku laureatkę czy też laureata było stać na ponad 454 m kw. w podobnej lokalizacji - zauważa Błaszczyk.

Według wyliczeń eksperta, 24 lata temu milion złotych stanowił równowartość 533 średnich pensji, dziś natomiast 146. Pomimo iż producenci teleturniejów nie nadążają za inflacją, nie brakuje chętnych chcących zabłysnąć wiedzą i przy okazji zarobić dodatkowe pieniądze. Nikt już jednak nie traktuje głównej wygranej w "Milionerach" jako pretekstu do porzucenia pracy, lecz jako zastrzyk gotówki. Pozytywny jest natomiast fakt, że w przeszłości uczestnik musiał odpowiedzieć na 15 pytań, aby zdobyć milion złotych. Dziś jest ich "tylko" 12. Możliwe jednak, że wygrane zaczną stopniowo wzrastać. Taki pomysł pojawił się w Chorwacji. W związku ze wprowadzeniem nowej waluty, zmieniła się także kwota nagrody. Obecnie jest to 150 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ponad milion kun.