Todd i Julie Chrisley przez wiele lat występowali w programie "Chrisley Knows Best", gdzie chwalili się luksusowym życiem. Program cieszył się ogromną popularnością, a milionerzy zyskali status celebrytów. Okazało się jednak, że małżeństwo nie wzbogaciło się w wyniku ciężkiej pracy. Dorobili się bowiem dzięki oszustwom finansowym. Chrisleyów w końcu dopadła sprawiedliwość i w styczniu 2022 roku trafili za kraki.

Milionerzy z popularnego programu trafili do więzienia

W reality show "Chrisley Knows Best" Todd Chrisley przedstawiany był jako potentat branży handlu nieruchomościami. Widzowie przez wiele lat chętnie śledzili losy majętnej rodziny, która nie ukrywała zamiłowania do luksusu. Na fali popularności klan bogaczy dostał kolejny program - "Growing Up Chrisley". W 2019 roku pojawiły się pierwsze oskarżenia wobec Todda i Julie. Zarzucano im wielokrotne uchylanie się od płacenia podatków i oszustwa bankowe. Para trafiła do aresztu, jednak po opłaceniu kaucji szybko go opuściła. Pomimo skandalu stacja USA Network nie zrezygnowała z emisji show.

Był to jednak dopiero początek kłopotów Chrisleyów. Milionerom udało się dojść do porozumienia z urzędem skarbowym, nadal jednak ciążyły na nich oskarżenia federalne. W maju 2022 roku rozpoczął się proces małżeństwa. Pół roku później Todd i Julie zostali uznani za winnych zarzucanych im przestępstw. Skazano ich za oszustwa bankowe, składanie fałszywych dokumentów w bankach oraz uchylanie się od płacenia podatków. Łączna kwota, na którą para oszukała banki i urząd skarbowy, to 30 milionów dolarów. Dzięki zdobytym nieuczciwie pieniądzom cała rodzina mogła wieść luksusowe życie, którym chwaliła się na antenie.

Choć wyrok w sprawie Chrisleyów zapadł w listopadzie 2022 roku, para trafiła do aresztu dopiero w styczniu 2023. Todd spędzi za kratami 12 lat, Julie natomiast o pięć mniej. Szokować może fakt, że stacja USA Network nadal zamierza emitować premierowe odcinki show, które powstały jeszcze przed aresztowaniem małżeństwa.