Krzysztof Rydzelewski pojawił się w trzecim odcinku polskiej wersji "Magii nagości". Znany jest też z kilku seriali i reklam, wystąpił w licznych programach. Mogliśmy go oglądać m.in. w "Mam talent!" i "Szansie na sukces", gdzie zaprezentował swój wokal. Ale to właśnie "Magia nagości" budzi największe kontrowersje. Aktor zdradził, co działo się za kulisami produkcji.

"Magia nagości". Uczestnik o kulisach produkcji: Osobom w kabinach było trochę zimno

Uczestnik został zaproszony na casting, gdzie już na wstępie musiał się rozebrać. O wrażeniach z planu opowiedział w rozmowie z Plejadą.

Oczywiście musiałem pokazać się bez ubrania, następnie pokazano mi zdjęcia osób, ale nie tych, które spotkałem w studiu. Producenci chcieli po prostu zobaczyć moje reakcje na poszczególne zdjęcia, a także usłyszeć, jak się wypowiadam. Gdy dostałem się dalej, przeszliśmy do nagrań - wspomina.

Okazuje się, że nagrania w studiu trwała dłużej niż praca na cały etat. Nie zawsze jednak było sympatycznie, do czego przyczynił się jeden z uczestników.

Nagrania trwały od rana do późnej nocy. Wszystko przebiegło bardzo sympatycznie, choć to były ciężkie dni. Nie mogę powiedzieć niczego złego o produkcji, bo bardzo o mnie dbano. (...) Same nagrania przebiegały sprawnie, choć wszystko zależy oczywiście od osób wybierających. Przede mną był chłopak, który był tak niesympatyczny i niemiły, że wszyscy kipieli ze złości - powiedział Plejadzie.

Rydzlewski przyznał, że w studiu było wiele emocji, a przez cały czas wspierała go prowadząca Beata Olga Kowalska. Jednak podczas całodniowych nagrań była jedna niedogodność.

Było wspaniale, choć wiadomo, że osobom w kabinach było trochę zimno, bo one tam siedzą cały czas, a te kabiny nie są ogrzewane. Za to całe studio jest pięknie zaaranżowane, nie czuje się dyskryminacji i dyskomfortu - dodał.

Wyznał także, że produkcja zapewnia gażę za czas spędzony w studiu. Uczestnicy są jednak zobowiązani umową, by nie ujawniać stawek. Mężczyzna spędził w studiu aż trzy dni. Pierwszego z nich miał okazję zaprezentować swój talent muzyczny, drugiego dnia nagrywano wizytówki, a dopiero trzeciego cały odcinek. Uczestnik w programie wybierał spośród kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, po nagraniach na osoby biorące udział w programie czekał psycholog.

Podczas nagrań byli z nami psycholodzy, lekarze, cała obsługa medyczna, a po nakręceniu odcinka miałem rozmowę z psychologiem, który pytał mnie o moje emocje i chciał wiedzieć, jak się czuję. Pod tym względem wszystko było rewelacyjne! - dodał Krzysztof Rydzlewski.

W programie uczestnik wystąpił, przedstawiając się swoim trzecim imieniem - Xavier. Przyznał, że po emisji programu spotkały go negatywne opinie.

Bardzo dużo ludzi pisało, że po co brałem udział, że to nie wypada. (...) Ja nikomu nie zrobiłem nic złego, a ludzie odebrali to tak, jakbym im wymordował pół rodziny - wspominał w rozmowie z Wideoportalem.

Póki co, nie wiadomo, czy i kiedy pojawią się nowe odcinki polskiej "Magii nagości".

