Klaudia i Valentyn to jedna z pięciu par powstałych w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka długo wahała się między dwoma kandydatami. Ostatecznie zdecydowała jednak, że chce stworzyć związek z pochodzącym z Ukrainy mężczyzną. Choć przed finałem pojawiały się plotki, jakoby para miała się rozstać, ich relacja nadal się rozwija. Niedawno zakochani zamieszkali razem. Przeprowadzka zmusiła Valentyna do zmiany pracy. Wybranek rolniczki zwrócił się o pomoc do fanów.

"Rolnik szuka żony". Duże zmiany w życiu Valentyna. Poprosił fanów o pomoc

Relacja Valentyna i Klaudii właśnie wkroczyła na kolejny etap. Po kilku miesiącach związku na odległość zakochani zamieszkali razem. Przeprowadzka zazwyczaj wiążę się z poważnymi zmianami w życiu. Ukochany rolniczki musiał porzucić poprzednią pracę i teraz szuka nowego zajęcia. Uczestnik show TVP poprosił fanów o pomoc.

Witam. Poszukuję pracy na terenie Białegostoku lub okolic jako inżynier budowy lub kierownik robót. Mam pięcioletnie doświadczenie (głównie konstrukcje żelbetowe/murowe), posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Znam język angielski oraz ukraiński. Ewentualnie rozważę inne oferty pracy niekoniecznie związanie z budową jak np. przedstawiciel handlowy/doradca techniczny - napisał na Instagramie uczestnik dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony".

W komentarzach fani życzyli Valentynowi powodzenia. Zostawili też mnóstwo przydatnych rad dotyczących poszukiwania pracy. Niektórzy zamieszczali linki do ofert, które mogłyby zainteresować ukochanego rolniczki.

Myślicie, że z pomocą fanów Valentyn szybko znajdzie pracę?