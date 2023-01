Iza w "40 kontra 20" dała się poznać jako wesoła samodzielna mama. W programie była jedną z "czterdziestek", które trafiły na glamping. Zamieszkała w pobliżu 28-letniego Tomka, z którym szybko się zaprzyjaźniła. Po jakimś czasie wiadomo już było, że między tą dwójką nie zaiskrzy, a jest to jedynie koleżeńska relacja. Ostatecznie Iza musiała opuścić program. Mimo to zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów, którzy uważają ją za jedną z sympatyczniejszych postaci w programie. Co u niej słychać? Niedawno pochwaliła się dość osobliwym kadrem w stroju zakonnicy i opowiedziała o swojej karierze sprzed kilku lat.

"40 kontra 20". Iza pokazała kadr w stroju zakonnicy. O co chodzi?

Okazuje się, że występ w telewizji to dla Izy nie pierwszyzna. Kobieta od dawna ociera się o show-biznes. Wystąpiła w kilku programach, a także brała udział w teledyskach. Ostatnio w mediach społecznościowych pokazała zdjęcie z tamtego okresu. W klipie "Horyzonty" rapera Abradaba (Marcin Marten, współzałożyciel zespołu Kaliber 44) z 2019 roku zagrała... zakonnicę.

Co za wspomnienie. Teledysk nagrywany kilka lat temu, ale pamiętam, jakby to było wczoraj. Nigdy nie przypuszczałam, że zagram taką rolę - napisała pod kadrem.

Jak poradziła sobie Iza z grą aktorską? Możecie zobaczyć poniżej.

Po programie uczestniczka wiele zmieniła. Niedawno pochwaliła się swoją przemianą - schudła z rozmiaru 42 do 38. Przyznała, że czuje się o wiele lepiej w obecnym ciele. Nie stroni także od odważniejszego prezentowania figury na zdjęciach. Znalazła też nową pasję - pole dance. Efekty treningów robią wrażenie.