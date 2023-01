Kasia to jedna z ostatnich uczestniczek w programie "40 kontra 20". Od wejścia do programu rywalizowała o serce młodszego Tomka, zamieszkując na glampingu. Mimo że złapała świetny kontakt z 28-latkiem szybko okazało się, że ma mocną rywalkę w postaci 40-letniej Magdy. Panie weszły w coraz bardziej zaogniający się konflikt i obie u boku Tomka dotrwały do finałowego odcinka. Mimo zauroczenia mężczyzną, wszystko wskazuje na to, że to już odległa przeszłość i możemy domyślać się, jak skończy się program. Kasia bowiem nie ukrywa już swojego szczęścia u boku partnera (a nie jest nim Tomek). Co więcej, ostatnio wyznała, że jej rodzina się powiększyła.

Zobacz wideo "40 kontra 20". Wzruszona Kasia wyznała, co u niej słychać po programie. Mówi o partnerze i dzieciach

"40 kontra 20". Kasia ma partnera i dzieci. Wyjawiła wszystko przed finałem

Druga edycja "40 kontra 20" kręcona była w 2021 roku, tuż po pierwszym sezonie. Widzowie śledzą rozterki uczestników na ekranie dopiero teraz, lecz od tamtej pory wielu z nich zdążyło ułożyć sobie życie. Jedną z tych osób jest właśnie Kasia. 29-latka nie czekała, aż program się skończy i przestała ukrywać się ze swoim obecnym partnerem.

I ja miałam ukrywać najlepsze, co mnie spotkało w życiu? Nie. Zbyt za długo się już kryliśmy. Jak wy uważacie? Czy trzeba ukrywać związek aż tak długo dla TV programu? Coś, co dla mnie jest aż takie ważne... - napisała na Instagramie.

Od jakiegoś czasu uczestniczka swobodnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia w towarzystwie ukochanego. Ostatnio wrzuciła krótkie nagranie, na którym wyjawiła, co jeszcze w jej życiu się zmieniło.

Nie chciałam tego nagrywać, ale chcę być szczera wobec was i pokazywać, co w moim życiu się dzieje. Nigdy nie płakałam ze szczęścia, ale dzisiaj płaczę dzięki wam. Naprawdę życie mi się tak dobrze potoczyło... Nie musicie się martwić. Mam wspaniałego mężczyznę, rodzinę, trójkę dzieci - powiedziała Kasia.

Podziękowała widzom za wsparcie i pozytywny odbiór w telewizji. Trzeba przyznać, że kobieta zyskała duże grono fanów, którzy do końca kibicowali jej relacji z Tomkiem. Na Instagramie obserwuje ją prawie 70 tysięcy osób.

Przed chwilą się popłakałam (...) Jestem wdzięczna za wasze wiadomości i że tak pozytywnie podchodzicie do wszystkiego. Brałam udział w programie i nie spodziewałam się takiego odbioru. Ludzie są warci więcej niż czasami myślimy, a wy jesteście tego dowodem - zwróciła się do internautów.

Mimo że prawdopodobnie Kasia swoim wyznaniem zdradziła zakończenie, fani nie czują się zawiedzeni.

Aż mi ulżyło, że nie wyszłaś z tym Tomkiem, bo z każdym kolejnym odcinkiem on traci, a ty od samego początku zyskujesz. Szczęścia!

Współczuję również towarzystwa niektórych pań w programie . A jeśli chodzi o mężczyznę z programu, to totalnie dziecinne i kretyńskie zachowanie w stosunku do ciebie.

Nigdy nie piszę komentarzy na insta, ale Kasia, sposób w jaki mierzyłaś się z podłością Magdy, jak dałaś radę być zawsze ponad... Kocham. Najlepszego - czytamy w komentarzach.

"40 kontra 20". szczerze o Tomie. "Każda się zakochała"

Spodziewaliście się, że Kasia tuż po programie ułoży sobie życie z kimś innym? Zakończenia programu możemy się tylko domyślać. Czy 28-letni Tomek wybrał 40-letnią Magdę? Dowiemy się już we wtorek 17 stycznia o 20:00 w TVN7 i na Playerze.