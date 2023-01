Łukasz i Nana z czwartej edycji "Hotelu Paradise" wydawali się być idealnie dopasowaną parą. Po powrocie z raju udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Niestety, wraz z upływem czasu Łukasz i Nana ogłosili rozstanie. Byli partnerzy twierdzili, że rozeszli się w przyjaźni, jednak parę dni temu Nana otworzyła się na temat bolesnego rozstania. W mediach społecznościowych gorzko wypowiedziała się na ten temat. Teraz Łukasz postanowił nie pozostać jej dłużny i nie gryzł się w język.

REKLAMA

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

Pojawi się nowe randkowe show. Poprowadzi je była żona Rzeźniczaka

"Hotel Paradise". Łukasz rozprawia o Nanie

Fani "Hotel Paradise" wciąż nie dowierzają, że Łukasz i Nana z czwartej edycji programu podjęli decyzję o rozstaniu. W związku z tym nieustannie dopytują, dlaczego para zdecydowała się na zakończenie relacji. Po tym, jak Nana gorzko podsumowała związek z partnerem, przyszła kolej na Łukasza. Mężczyzna w trakcie popularnej sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Instagramie ostatecznie się z nią rozprawił. Jeden z internautów zapytał o to, co ich tak poróżniło. Mężczyzna dosadnie nawiązał do ostatniej wypowiedzi byłej partnerki, która z wielkim żalem opowiedziała o ich relacji.

Z mojej strony cisza, jak widać. A z drugiej, no cóż, nie mam na to wpływu - napisał na Instagramie.

'Hotel Paradise 4' Łukasz fot. Instagram/ lukaszhr_official

W dalszej części gry padło pytanie o to, dlaczego Nana zdecydowała się publicznie rozprawić z byłym partnerem. Łukasz nie przebierał w słowach.

Za jej czyny odpowiadać nie będę, bo nie wiem, co ona ma w głowie. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że brudu nie piorę, a atencji nie szukam. Prośba do was, zostawcie już ten temat. Żyję w spokoju z czystą głową i umysłem i tak niech zostanie - napisał na Instagramie.

"Hotel Paradise". Nana o związku z Łukaszem. "Tyle wyrządzonych przykrości"

Jeszcze w trakcie trwania związku, Łukasz postanowił przeprowadzić się do Polski, by być bliżej ukochanej. Jednak po rozstaniu podjął decyzję o powrocie do Brukseli. Twierdzi, że tam czeka na niego o wiele więcej możliwość.

'Hotel Paradise 4' Łukasz fot. Instagram/ lukaszhr_official

Spodziewaliście się, że losy Łukasza i Nany z czwartej edycji "Hotelu Paradise" potoczą się w taki sposób?