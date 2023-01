Patrycję mieliśmy okazję poznać w trakcie trwania pierwszej edycji programu "40 kontra 20". Kobieta zwyciężyła randkowe show i odnalazła miłość u boku Bartosza. Para pozostaje w szczęśliwym związku do dziś. Jakiś czas temu Patrycja zniknęła z mediów społecznościowych, nie zdradzając przyczyny nieobecności. Po dwóch miesiącach powróciła do fanów z radosną informacją. Wszystko wskazuje na to, że w jej życiu zapowiadają się porządne zmiany.

"40 kontra 20". Patrycja podzieliła się radosną informacją

Patrycja i Bartek z programu "40 kontra 20" udowodnili, że w reality show połączyło ich prawdziwe uczucie. Ostatnimi czasy Patrycja zniknęła na chwilę z Instagrama. Internauci podejrzewali już nawet rozstanie z partnerem, ale nic z tych rzeczy. Uczestniczka pierwszej edycji programu właśnie przekazała zaskakującą nowinę. Okazuje się, że jej nieobecność w mediach społecznościowych spowodowana była nadmierną ilością nauki. Wszystko za sprawą nowej roli życiowej.

Kochani, przez ostatnie dwa miesiące nie byłam zbyt aktywna na Instagramie, dlatego że miałam bardzo, ale to bardzo dużo nauki i egzaminów. Wracam do was i wrzucam tutaj krótką rolkę pokazującą moje życie przez ostatnie dwa miesiące. No i oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem stewardessą! - napisała na Instagramie.

Wygląda na to, że fani programu nie spodziewali się takich wieści. Pod opublikowanym filmikiem posypały się liczne komentarze, a przede wszystkim szczere gratulacje.

Gratuluje kochana! Widzimy się na pokładzie.

Trzymam za ciebie kciuki!

Gratulacje i do zobaczenia na jakimś locie! - czytamy w komentarzach.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Patrycja z programu "40 kontra 20" będzie skupiona na nowej roli w życiu zawodowym. Życzymy powodzenia.